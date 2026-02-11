창간 80주년 경향신문

20만원 주면 ‘대리 세배’?···중국 배송업체가 내놓은 서비스, ‘효도 상품화’ 논란

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

중국의 한 물류 배송업체가 춘절 연휴 고향에 못가는 사람들을 위해서라며 배달기사를 통한 '대리 세배' 서비스를 출시했다가 비판을 받고 철회했다.

11일 남방도시보에 따르면 허난성 정저우에 기반을 둔 배송업체 UU 파오투이는 춘절을 앞두고 3종의 패키지 서비스 상품을 내놓았다.

요금은 2시간 기준으로 '대련'이라 불리는 붉은 종이띠에 복을 기원하는 문구를 담아 문에 붙이는 서비스 및 청소 대행, 선물 전달 및 대리세배199위안·약4만원), 대리세배 및 어르신 공경 종합 세트이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

20만원 주면 ‘대리 세배’?···중국 배송업체가 내놓은 서비스, ‘효도 상품화’ 논란

입력 2026.02.11 10:44

수정 2026.02.11 11:51

펼치기/접기

999위안 춘절 효도종합패키지 논란

업체 측 “고향 못 가는 사람 위한 것”

UU 파오투이의 대리 세배 서비스 홍보 사진

UU 파오투이의 대리 세배 서비스 홍보 사진

중국의 한 물류 배송업체가 춘절(음력 설) 연휴 고향에 못가는 사람들을 위해서라며 배달기사를 통한 ‘대리 세배’ 서비스를 출시했다가 비판을 받고 철회했다.

11일 남방도시보에 따르면 허난성 정저우에 기반을 둔 배송업체 UU 파오투이는 춘절을 앞두고 3종의 패키지 서비스 상품을 내놓았다. ‘대련’이라 불리는 붉은 종이띠에 복을 기원하는 문구를 담아 문에 붙이는 서비스 및 청소 대행(69위안·약1만4000원), 선물 전달 및 대리세배(199위안·약4만원), 대리세배를 포함한 어르신 공경 종합 세트(999위안·약20만원)이다. 요금은 2시간 기준이다.

이 가운데 대리세배 서비스는 큰 논란을 불러일으켰다. ‘효도종합세트’로도 불리는 999위안짜리 상품은 새해선물 전달, 새배, 1분간의 길상 덕담과 배달기사가 수행하는 이 모든 과정을 실시간 영상 중계하는 것까지 포함한다. 배달기사 1명에게 총 3집까지 방문을 신청할 수 있다.

UU 파오투이는 자사 앱에 “몸은 멀리 떨어져 있어도 효는 완벽하다”는 문구와 함께 180개 도시에서 서비스를 시행한다고 안내했다. 고향에 가지 못하는 사람을 위한 서비스이므로 어르신이나 배달기사를 놀리기 위해 신청하지 말라고도 당부했다.

누리꾼들의 입소문을 타면서 논란도 불붙었다. 옹호하는 이들은 특히 999 위안 패키지에 포함된 실시간 생중계 서비스를 언급하며 고향에 가지 못하는 사람들에게 대안이 될 수 있다고 주장했다. 비판하는 측은 ‘효도의 상품화’라며 맞섰다. 세뱃돈을 둘러싼 분쟁 가능성이 있다는 우려와 배달기사의 존엄성이 위협받을 수 있다는 토론도 이어졌다.

UU 파오투이는 10일 999위안짜리 서비스를 앱에서 삭제하고 해당 서비스를 재조정 중이라고 밝혔다.

남방도시보는 업체 측이 “해당 서비스는 일이나 출장, 해외 거주, 건강 또는 경제적 문제 등 현실적으로 명절에 고향을 방문해 가족을 만날 수 없는 사람들이 있다는 사회적 현실을 반영한 것”이라며 “해외에서 사는 중국인들은 마음을 전할 방법이 필요하며, 일부 젊은이들은 춘절 기간 친척 집 방문에 압박감을 느끼기도 한다”고 말했다고 전했다.

중국에는 섣달그믐에 온 가족이 모여 대청소를 하고 대련을 붙이고 함께 식사하는 퐁습이 있는데 핵가족화와 1인 가구 증가로 이 같은 일에 어려움을 겪는 사람이 많아졌다는 점도 서비스 출시 배경으로 언급됐다.

남방도시보는 UU 파오투이가 이전에도 청명절(4월 5일)에도 대리 성묘 서비스를 출시한 적 있으며 이 역시 타지 이동이나 거동이 불편한 이들을 위한 ‘감성 서비스’라고 설명했다고 전했다.

클릭으로 조상님께 인사… 중국 온라인 제사 인기에 정부 가이드라인 발표

앱이나 웹사이트를 통해 ‘온라인 추모관’에 접속하면 잔잔한 음악과 함께 고인의 영정 사진이 뜬다. 산, 백학, 복숭아꽃 등 마음에 드는 배경을 고르고 꽃다발, 향초, 제사 음식을 하나씩 클릭해 차려놓는 모습이 꼭 메타버스 공간이나 싸이월드 미니룸을 꾸미는 것과 닮았다. 중국에서 1억명 넘는 사람들이 이용해 본 온라인 제사 모습이다. 중국의 행정안전부에...

https://www.khan.co.kr/article/202507171535001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글