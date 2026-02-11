창간 80주년 경향신문

‘관세 혜택?’···포드, 올해 실적 회복 자신 “영업이익 최대 15조원”

경향신문

미국 자동차 업체 포드가 지난해 4분기 부진한 실적을 기록했지만 올해에는 실적이 개선될 것이라는 전망을 내놨다.

한편 포드는 지난해 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책 여파로 약 20억달러의 추가 비용을 부담했으며 올해도 비슷한 수준의 비용이 발생할 것으로 예상된다고 밝혔다.

회사 측은 특히 지난해 알루미늄 공급업체 노벨리스의 미국 뉴욕주 공장에서 화재가 발생하면서 수입 알루미늄을 대체 조달해야 했고, 이 과정에서 관세 부담이 늘었다고 설명했다.

'관세 혜택?'···포드, 올해 실적 회복 자신 "영업이익 최대 15조원"

입력 2026.02.11 10:55

  • 박은경 기자

경기 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있다. 정효진 기자 hoho@kyunghyang.com

경기 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있다. 정효진 기자 hoho@kyunghyang.com

미국 자동차 업체 포드가 지난해 4분기 부진한 실적을 기록했지만 올해에는 실적이 개선될 것이라는 전망을 내놨다.

로이터 통신 등 외신에 따르면 포드는 10일(현지시간) 지난해 4분기 실적 발표에서 전기차(EV) 사업과 관련한 회계상 자산 감액 등의 영향으로 순손실이 역대 최대인 111억달러(약 16조원)에 달했다고 밝혔다. 조정 주당순이익(EPS)은 13%로 시장 전망치인 19%를 밑돌았다.

지난해 연간 기준으로 포드의 순손실은 82억달러(약 12조원)를 기록했으며, 매출은 1873억달러(약 270조원)로 집계됐다.

다만 포드는 올해 이자·법인세 차감 전 조정 영업이익(EBIT) 전망치를 80억~100억달러(약 12조~15조원)로 제시했다. 이는 지난해 기록한 68억달러보다 크게 늘어난 수준이다. 블룸버그 통신에 따르면 애널리스트들이 예상한 올해 EBIT 전망치의 중간값은 88억6000만달러였다.

이 같은 전망에 포드 주가는 이날 시간외 거래에서 0.66%포인트 상승했다. 다만 포드는 전기차 사업 부문에 대해서는 2029년까지 적자가 이어질 것으로 내다봤다.

한편 포드는 지난해 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책 여파로 약 20억달러(약 2조9000억원)의 추가 비용을 부담했으며 올해도 비슷한 수준의 비용이 발생할 것으로 예상된다고 밝혔다.

회사 측은 특히 지난해 알루미늄 공급업체 노벨리스의 미국 뉴욕주 공장에서 화재가 발생하면서 수입 알루미늄을 대체 조달해야 했고, 이 과정에서 관세 부담이 늘었다고 설명했다. 여기에 트럼프 행정부가 관세 경감 정책의 적용 시기를 갑작스럽게 변경하면서 9억달러(약 1조3000억원)의 추가 비용이 발생했다고 덧붙였다.

