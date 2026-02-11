창간 80주년 경향신문

티빙도 붙였다···SSG닷컴, 월 3900원 ‘쓱세븐클럽’ 다음달 출시

경향신문

SSG닷컴은 장보기 특화 멤버십 '쓱세븐클럽'에 온라인 동영상 스트리밍 티빙을 연계한 서비스를 다음달 5일 출시한다고 11일 밝혔다.

이와 별개로 3개월간 월 구독료 이상 금액을 결제 시 3000원 또는 4000원을 SSG머니로 즉시 돌려주는 이벤트도 진행한다.

SSG닷컴 관계자는 "생활에 실질적인 도움이 되는 장보기 혜택과 OTT 콘텐츠가 결합된 멤버십 서비스를 부담 없는 가격에 누릴 수 있다"며 "쓱세븐클럽의 기존, 신규 고객 모두에게 기본형과 티빙형 중 하나를 선택할 수 있도록 안내할 예정"이라고 말했다.

티빙도 붙였다···SSG닷컴, 월 3900원 ‘쓱세븐클럽’ 다음달 출시

입력 2026.02.11 11:04

수정 2026.02.11 14:07

  • 이성희 기자

티빙도 붙였다···SSG닷컴, 월 3900원 ‘쓱세븐클럽’ 다음달 출시

SSG닷컴은 장보기 특화 멤버십 ‘쓱세븐클럽’에 온라인동영상서비스(OTT) 티빙을 연계한 서비스를 다음달 5일 출시한다고 11일 밝혔다.

티빙 연계형 멤버십의 월 구독료는 기존에 출시한 기본형(2900원)에 1000원을 추가한 3900원이다. 이 멤버십을 선택하면 티빙 오리지널 콘텐츠와 프로야구(KBO), 프로농구(KBL) 등 스포츠 경기를 시청할 수 있다.

쓱세븐클럽 티빙 연계형 모델의 월 구독료는 OTT 쿠팡플레이를 제공하는 쿠팡 와우 멤버십(7890원)의 절반 수준이다.

쓱세븐클럽 장보기 혜택은 멤버십 유형과 관계없이 같다. 쓱 배송(주간·새벽·트레이더스) 상품 구매 시 결제금액 중 7%가 고정 적립되며, 멤버십 전용 장보기 상품도 특가로 구매할 수 있다. 신세계백화점몰·신세계몰 상품을 최대 7% 할인된 금액에 구매할 수 있는 쿠폰도 지급한다.

SSG닷컴은 이달 중 신규 가입하는 고객에게 1개월 구독료 면제, 티빙 1개월 이용권, 장보기 지원금 5000원을 제공한다. 이와 별개로 3개월간 월 구독료 이상 금액을 결제하면 3000원(기본형) 또는 4000원(티빙 연계형)을 SSG머니로 즉시 돌려주는 이벤트도 진행한다.

SSG닷컴 관계자는 “생활에 실질적인 도움이 되는 장보기 혜택과 OTT 콘텐츠가 결합된 멤버십 서비스를 부담 없는 가격에 누릴 수 있다”며 “쓱세븐클럽의 기존·신규 고객 모두에게 기본형과 티빙형 중 하나를 선택할 수 있도록 안내할 예정”이라고 말했다.

댓글