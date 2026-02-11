현대건설 “미국 텍사스에서 대형 원전 기술설명회 개최”

현대건설은 10일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스의 더 웨스틴 댈러스 다운타운 호텔에서 미국 원전 및 건설 기업을 대상으로 ‘대형 원전 기술설명회’를 개최했다고 밝혔다.
이 행사는 대형 원전의 공종·분야별 전문 세미나를 통해 원전 사업에 대한 현지 이해도를 높이고, 현지 기업과 관계망을 구축하기 위한 자리로 마련됐다. 텍사스 지역 건설사를 비롯해 미국 건설업계 약 100여개 기업의 관계자가 참석했다.
현대건설은 지난해 미국 민간 에너지 기업 페르미 아메리카와 텍사스 아마릴로 외곽에 추진 중인 ‘프로젝트 마타도르’ 내 대형원전 4기 건설에 대한 기본설계 용역 계약을 체결한 바 있다. 올해 상반기 일괄도급(EPC) 계약을 목표로 부지 배치 계획 개발, 냉각 방식 검토 등을 진행 중이다.
현대건설 관계자는 “현대건설의 원전 건설 전문성과 기술력을 알린 이번 행사가 현지 유력 건설사들의 원전 사업 참여도를 높이는 데 일조하기를 희망한다”며 “미국 원전 건설에서 지속가능한 협력 구조를 구축할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.