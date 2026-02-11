현대건설 “미국 텍사스에서 대형 원전 기술설명회 개최”

현대건설은 10일 미국 텍사스주 댈러스의 더 웨스틴 댈러스 다운타운 호텔에서 미국 원전 및 건설 기업을 대상으로 '대형 원전 기술설명회'를 개최했다고 밝혔다.

텍사스 지역 건설사를 비롯해 미국 건설업계 약 100여개 기업의 관계자가 참석했다.

현대건설은 지난해 미국 민간 에너지 기업 페르미 아메리카와 텍사스 아마릴로 외곽에 추진 중인 '프로젝트 마타도르' 내 대형원전 4기 건설에 대한 기본설계 용역 계약을 체결한 바 있다.