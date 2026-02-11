창간 80주년 경향신문

현대건설 “미국 텍사스에서 대형 원전 기술설명회 개최”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

현대건설은 10일 미국 텍사스주 댈러스의 더 웨스틴 댈러스 다운타운 호텔에서 미국 원전 및 건설 기업을 대상으로 '대형 원전 기술설명회'를 개최했다고 밝혔다.

텍사스 지역 건설사를 비롯해 미국 건설업계 약 100여개 기업의 관계자가 참석했다.

현대건설은 지난해 미국 민간 에너지 기업 페르미 아메리카와 텍사스 아마릴로 외곽에 추진 중인 '프로젝트 마타도르' 내 대형원전 4기 건설에 대한 기본설계 용역 계약을 체결한 바 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

현대건설 “미국 텍사스에서 대형 원전 기술설명회 개최”

입력 2026.02.11 11:04

  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 10일(현지시간) 현대건설이 미국 텍사스주 더웨스틴 댈러스 다운타운 호텔에서 개최한 ‘대형 원전 기술 설명회’에서 현지 업계 관계자들이 설명을 듣고 있다. 현대건설 제공

지난 10일(현지시간) 현대건설이 미국 텍사스주 더웨스틴 댈러스 다운타운 호텔에서 개최한 ‘대형 원전 기술 설명회’에서 현지 업계 관계자들이 설명을 듣고 있다. 현대건설 제공

현대건설은 10일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스의 더 웨스틴 댈러스 다운타운 호텔에서 미국 원전 및 건설 기업을 대상으로 ‘대형 원전 기술설명회’를 개최했다고 밝혔다.

이 행사는 대형 원전의 공종·분야별 전문 세미나를 통해 원전 사업에 대한 현지 이해도를 높이고, 현지 기업과 관계망을 구축하기 위한 자리로 마련됐다. 텍사스 지역 건설사를 비롯해 미국 건설업계 약 100여개 기업의 관계자가 참석했다.

현대건설은 지난해 미국 민간 에너지 기업 페르미 아메리카와 텍사스 아마릴로 외곽에 추진 중인 ‘프로젝트 마타도르’ 내 대형원전 4기 건설에 대한 기본설계 용역 계약을 체결한 바 있다. 올해 상반기 일괄도급(EPC) 계약을 목표로 부지 배치 계획 개발, 냉각 방식 검토 등을 진행 중이다.

현대건설 관계자는 “현대건설의 원전 건설 전문성과 기술력을 알린 이번 행사가 현지 유력 건설사들의 원전 사업 참여도를 높이는 데 일조하기를 희망한다”며 “미국 원전 건설에서 지속가능한 협력 구조를 구축할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글