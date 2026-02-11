창간 80주년 경향신문

울산시, 국제정원박람회 대비 여천천 전 구간 수질 조사

경향신문

본문 요약

울산시 보건환경연구원은 여천천 전 구간을 대상으로 수질 특성 조사를 진행한다고 11일 밝혔다.

이에 울산시 보건환경연구원은 오는 12월까지 여천천 전 구간을 대상으로 단계별 수질 조사를 벌일 계획이다.

조사 결과는 구간별 수질 개선 우선순위 설정과 오염부하 저감 정책 수립을 위한 과학적 근거로 활용될 예정이다.

울산시, 국제정원박람회 대비 여천천 전 구간 수질 조사

입력 2026.02.11 11:14

  • 김준용 기자

울산시청

울산시 보건환경연구원은 여천천 전 구간을 대상으로 수질 특성 조사를 진행한다고 11일 밝혔다. 이번 조사는 2028 울산국제정원박람회의 성공개최 지원을 위해 추진된다.

여천천은 국제정원박람회 제2권역인 삼산·여천매립지구 인근을 흐르는 도시 관류 하천으로, 박람회 기간 중 시민과 방문객 이용이 집중될 구간이다.

문제는 그동안 수질오염물질 농도가 간헐적으로 급격히 상승하는 현상을 반복했으나 정기 점검만으로는 오염 발생 지점과 원인을 제대로 규명하는 데 한계가 있었다는 점이다. 이에 울산시 보건환경연구원은 오는 12월까지 여천천 전 구간을 대상으로 단계별 수질 조사를 벌일 계획이다.

조사 결과는 구간별 수질 개선 우선순위 설정과 오염부하 저감 정책 수립을 위한 과학적 근거로 활용될 예정이다.

보건환경연구원 관계자는 “이번 조사는 오염원 발생 구조를 체계적으로 규명하는 데 초점을 맞춘다”며 “국제정원박람회를 앞두고 시민과 방문객 모두가 안심하고 이용할 수 있는 수변 환경 조성에 기여하겠다”고 말했다.

