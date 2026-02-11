“설 연휴에도 진료해요” 병의원·약국 1만여곳 문 연다

서울시, 24시간 비상의료체계 가동 병의원 1220개·약국 1436개 운영 고위험 산모·신생아 대응체계 구축

서울시가 설 연휴(2월14일~2월18일) 동안 응급환자 발생에 대비해 24시간 비상의료체계를 가동하고 경증 환자들이 진료받을 수 있는 ‘문 여는 병의원·약국’ 1만3000여개를 운영한다고 11일 밝혔다.

시는 우선 응급의료기관과 종합병원 응급실을 설 연휴에도 평소처럼 24시간 가동할 계획이다. 서울대학교병원 등 권역·지역응급의료센터 31개·서남병원 등 지역응급의료기관 20개·응급실 운영 병원 21개 등 총 72개를 상시 운영한다.

경증 환자가 진료받을 수 있는 체계도 함께 마련했다. 연휴 동안 일 평균 2656개(병의원 1220개, 약국 1436개)의 문 여는 병의원·약국이 운영된다. 경증 환자의 긴급 진료가 가능한 서울형 긴급치료센터 2개와 질환별 전담병원(외과계) 4개도 휴일 없이 환자를 받는다.

소아 환자를 위한 ‘우리아이 안심병원’ 8개와 ‘우리아이 전문응급센터’ 3개도 24시간 문을 연다. 소아 경증환자의 외래진료는 ‘우리아이 안심의원’ 10개와 ‘달빛어린이병원’ 18개에서 받을 수 있다.

연휴 기간 고위험 산모와 신생아 응급상황 발생에 대비해 유관기관간 24시간 핫라인도 가동한다. 참여 의료기관은 신생아 중환자실 예비 병상을 확보하고 진료와 응급 분만이 가능하도록 전문의가 24시간 상시 대기한다.

민간 의료기관 휴진에 따른 시민 불편을 최소화하기 위해 시·구 진료체계도 가동한다. 7개 시립병원이 연휴 기간 중 1~2일 외래진료를 하고, 14개 보건소가 설 당일(2월17일)에도 문을 연다. 시립병원 중 서울의료원과 보라매병원, 동부병원, 서남병원은 연휴 기간 24시간 응급진료가 가능하다.

의료기관 운영에 대한 자세한 정보는 서울시 ‘2026 설 연휴 종합정보’ 홈페이지(seoul.go.kr/story/newyearsday)와 25개 자치구 홈페이지에서 확인할 수 있다. 또 국번 없이 120(다산콜센터)와 119(구급상황 관리센터)로 연락하면 정보를 안내받을 수 있다.