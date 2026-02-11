“공모주 싸게 매수해줄게” 속여 315명에게 111억 뜯은 일당 무더기 검거

상장 일정과 공모가 등이 확정된 공모주를 저렴하게 배정해주겠다고 속여 310여명에게 110억원대의 투자금을 가로챈 일당이 무더기로 검거됐다.

경기북부경찰청 사이버수사과는 사기와 범죄단체 조직, 자본시장법 위반 등의 혐의로 총책인 40대 남성 A씨 등 73명을 검거하고, 이 중 22명을 구속해 검찰에 송치했다고 11일 밝혔다.

이들은 불법으로 수집한 투자자 개인정보를 이용해 자신들을 증권회사와 투자회사 소속 직원으로 소개하며 접근했다. 이후엔 일반일들에게 다소 생소한 ‘전환사채(CB) 물량’, ‘대주주 물량’ 등을 확보했다며 상장 예정 공모주를 공모가보다 낮은 가격에 살 수 있는 것처럼 속였다. 이들은 이 과정에서 대포계좌로 투자금을 입금받은 후 피해자들을 안심시키기 위해 투자회사 발행 문서인 것처럼 조작한 ‘증거금 확약보증서’를 보냈다. 이후 실제로 공모주 상장 시점이 다가오면 연락을 끊고 잠적했다.

피해자들은 공모주 정보 접근이 상대적으로 어려운 40~50대 이상 중장년층이 많았다. 피해 금액은 1인당 수백만원에서 많게는 17억원에 달하는 것으로 조사됐다.

조직 구성도 치밀했다. 투자자를 직접 속이는 ‘투자사기 조직’과 범죄 수익을 세탁하는 ‘자금세탁 조직’으로 역할을 나눴다. 투자사기 조직은 총책 아래 여러 지사 형태의 영업팀을 두고 ‘대표’, ‘본부장’, ‘과장’ 등 직책을 나눠 피해자를 관리했고, 자금세탁 조직은 대포통장을 제공받아 피해금을 분산 이체하거나 가상화폐와 상품권 등으로 전환해 현금화한 것으로 파악됐다.

조직원들은 경찰 수사망을 피하기 위해 가명과 대포폰을 사용하고 유령 계정과 다중 접속 프로그램, 암호화 메신저 등을 활용했다. 편취 금액의 일부를 수당으로 받은 하부 조직원들은 많게는 6억원가량의 범죄 수익을 챙긴 사례도 있었다. 이렇게 챙긴 돈으로 이들은 고가의 수입차와 명품을 구매하는 등 호화 생활을 하거나, 범죄 수익으로 마약류를 매수·투약한 사례도 확인됐다.

경찰은 지난해 11월 최초 수사 단서를 확보한 뒤 전국 경찰서에 접수된 유사 사건 약 300건을 병합해 수사를 진행해왔다고 설명했다. 그 결과 지난 1월 말까지 총책을 포함한 조직원 73명을 검거하고, 압수수색을 통해 수억원 상당의 현금을 압수했으며, 범죄 수익 약 30억원에 대해 기소 전 추징보전 조치를 했다.

경찰 관계자는 “압수물 분석을 통해 여죄와 공범 여부를 계속 수사하고 있다”며 “해외로 도주한 조직원들에 대해서도 인터폴 적색수배 등을 통해 끝까지 추적하겠다”고 말했다.