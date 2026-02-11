한우 ‘많이’에서 ‘좋게’로···전북, 유전체 분석 개량 추진

상위 20% 집중 관리, 하위 20% 도태 유도

전북도가 사육 규모 확대 중심의 한우 정책에서 벗어나 유전체 분석과 혈통 데이터를 활용한 ‘질적 개량’에 나섰다. 고능력우 선발과 저능력우 도태를 체계화해 생산성을 높이고 가격 하락기에 취약한 농가 수익 구조를 개선하겠다는 구상이다.

전북도는 11일 2026년 한우 개량·육성 분야 7개 사업에 53억원을 투입하는 ‘한우산업 경쟁력 강화 방안’을 추진한다고 밝혔다. 기초 데이터 구축, 계획교배, 번식 관리, 도태 지원까지 사육 전 과정을 데이터 기반으로 관리하는 것이 핵심이다.

전북의 한우 사육 규모는 약 42만 마리로 전국의 12.7%를 차지한다. 거세우 1++ 등급 출현율도 전국 평균을 웃돈다. 다만 사룟값 상승 등이 이어지면서 사육 마릿수 확대만으로는 농가 수익을 유지하기 어렵다는 지적이 제기돼 왔다. 개체 능력 차이에 따른 생산성 격차가 커지는 점도 구조적 문제로 꼽힌다.

전북도는 2만3000마리를 대상으로 유전체 분석과 맞춤형 컨설팅을 지원한다. 유전 능력이 상위 20%인 개체는 번식 자원으로 집중 관리하고 하위 20% 암소는 도태하거나 비육 전환을 유도한다. 번식 효율을 높여 같은 사육 규모에서도 출하 성적과 육질을 개선하겠다는 것이다.

혈통 관리도 강화한다. 가축시장 출하 한우 3만4000마리에 대해 친자확인 검사를 실시하고 9만 마리 규모 개체의 기초·혈통·고등 등록을 지원해 개량 정보를 축적한다. 고능력 암소 보유 농가에는 조기 임신진단 키트를 지원해 공태 기간을 줄이고, 저능력 암소 도태 시 장려금을 지급해 농가 부담을 완화할 계획이다.

전북도는 현재 확보된 5만7000마리 규모 유전체 데이터를 기존 개량 사업과 연계해 정책 효과를 높일 방침이다.

민선식 전북도 농생명축산산업국장은 “한우 개량은 성과가 나타나기까지 시간이 필요하지만 데이터 기반 관리로 속도를 높일 수 있다”며 “전북형 개량 모델을 정착시켜 농가가 경영 안정 효과를 체감하도록 하겠다”고 말했다.