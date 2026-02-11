창간 80주년 경향신문

"제주 도민안전보험을 아시나요···도민이면 자동가입"

“제주 도민안전보험을 아시나요···도민이면 자동가입”

입력 2026.02.11 11:34

제주도청 전경. 경향신문 자료사진

제주도청 전경. 경향신문 자료사진

제주도가 운영하는 도민안전보험이 최근 3년간 1673명에게 총 24억원의 보험금을 지급한 것으로 집계됐다.

11일 제주도에 따르면 도민안전보험 연도별 지급 금액은 2022년 6억6000만원, 2023년 9억5000만원, 2024년 10억9000만원, 2025년 4억2000만원이다.

도민안전보험은 제주도에 주민등록을 둔 모든 도민이 별도 가입 절차 없이 자동으로 적용받는 무료 보험으로, 제주에서는 2019년부터 운영되고 있다. 등록 외국인도 대상에 포함된다.

자연재난·사회재난·대중교통 사고·익사 사고 등 26개 항목에 대해 사망·후유장해 보험금을 최대 1500만원까지 지급한다.

특히 지난해부터는 도민들이 실질적으로 더 많은 혜택을 받도록 사회재난·자연재해로 인한 사망·후유장해 보장금액을 500만원에서 1000만원으로 두 배 올렸다. 선원을 포함한 익사사고 보장과 성폭력범죄 보상금이 새로 추가됐다.

반면 농기계사고 사망·후유장해 보장금액은 2000만원에서 1500만원으로 조정됐고, 급성감염병 사망 위로금 항목은 삭제됐다.

도에 주민등록이 돼 있으면 다른 지역에서 사고를 당해도 보장받을 수 있다. 개인이 별도로 가입한 보험과 중복 수령도 가능하다. 다만 다른 지역으로 전출하면 자동 해지된다.

도는 올해 10억 원의 예산을 확보해 보험금 지급 내역을 분석하고, 그 결과를 바탕으로 보장 항목을 개선할 계획이다.

양제윤 제주도 안전건강실장은 “더 많은 도민이 혜택을 받을 수 있도록 매년 4월 도민안전보험을 새롭게 갱신하고 있으며, 사고일로부터 3년 이내 청구가 가능하다”면서 “보험금 청구는 현대해상화재보험(1522-3556)과 상담 후 제주도 누리집(www.jeju.go.kr)에서 신청서를 내려받아 증빙서류와 함께 우편이나 팩스로 보험사에 제출하면 된다”고 밝혔다.

