국내 공항 가장 붐비는 날은 14일 ‘25만명 이상’···한국공항공사, 설 연휴 특별대책 시행

설 연휴 국내 공항 이용객이 지난해 대비 16% 가량 늘어난 150만명 수준이 될 것으로 전망된다. 가장 붐비는 날은 14일로, 하루 25만명 넘게 이용할 것으로 예상된다.

11일 한국공항공사에 따르면 설 연휴인 13~18일(6일간) 13개 전국공항(인천·무안 제외) 이용객은 국내선 105만명, 국제선 44만명 등 149만여명으로 예상된다. 일평균 이용객은 전년 21만4000명 대비 16.3% 증가한 24만9000명 수준이다.

연휴 기간 항공기 운항편수는 국내선 6020편, 국제선 2428편 등 8448편으로, 일평균 1408편이 운항할 예정이다. 이는 전년(1254편) 대비 12.3% 증가한 수치다.

이용객이 가장 많은 날은 14일로, 하루 평균 25만4000명이 이용할 것으로 예측된다. 공항별로는 김포·김해공항이 14일에, 제주공항은 18일에 가장 붐빌 것으로 전망된다.

공사는 연휴기간 사람이 몰릴 것에 대비해 특별대책을 시행한다. 출발장 혼잡이 예측되는 시간대에 신분·보안 검색대를 확대 운영하고, 안내인력 집중배치 등 탑승수속 대기시간을 최소화할 계획이다. 또 법무부와 항공사의 협의를 통해 체크인카운터, 출국심사대 조기 오픈 등 혼잡 완화 대책을 추진한다.

공사는 또 전국 공항에 6136면의 임시주차장을 추가로 확보했다. 공항별로 김포공항 7667면, 김해공항 5735면, 제주공항 3394면 등 3만550면의 주차 공간을 운영할 예정이다. 아울러 네이버나 카카오T에서 김포·김해·제주공항을 검색하면 탑승 소요 시간과 터미널 혼잡도를 실시간 확인이 가능한 서비스를 제공한다. 이밖에 전국 11개 공항 국내선 이용객을 대상으로 오는 15일부터 18일까지 다자녀가구(2자녀이상, 막내 나이 18세 이하)와 장애인 차량에 대해 공항 국내선 주차장 이용료를 전액 감면할 예정이다.

박재희 사장직무대행은 “설 연휴 특별교통대책 기간 안전한 공항운영에 만전을 기해 국민들의 안전한 귀성, 귀경길이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.