조국혁신당 “민주당 지도부, 음해성 글 삭제하고 메시지 다시 내라”

조국혁신당이 11일 더불어민주당 지도부에 “합당 (논의) 국면에서 민주당 측에서 직간접적으로 온라인에 유포된 여러 혁신당 음해성 글과 이미지를 삭제하는 작업을 책임 있게 진행해달라”고 요청했다. 민주당이 제안한 연대·통합 작업을 이어가려면 합당 논의 과정에서 드러난 양당 간 감정적 간극을 먼저 해소해야 한다는 주장으로 풀이된다.

박병언 혁신당 선임대변인은 이날 국회에서 조국 대표의 합당 무산 관련 입장 발표를 마치고 기자들과 만나 “민주당 지도부에서 메시지를 통해 현재 온라인에 남아있는 양당 간 갈등이 될 수 있는 표현물을 삭제하는 작업이 진정한 의미에서 이 국면을 종결하는 화해와 사과의 메시지가 될 것”이라며 이같이 말했다.

정청래 민주당 대표가 전날 밤 지방선거 전 혁신당과의 합당 무산을 선언하며 혁신당 당원들에게 사과하자, 조 대표는 이날 “사과를 받아들인다”며 “혁신당 당원은 당으로 향해지는 비방과 모욕에 큰 상처를 입었다. 향후 다시는 이런 일이 없어야 한다”고 말했다.

앞서 혁신당은 합당 논의 과정에서 온라인상에 ‘혁신당 400억원 부채설’ 등 논란이 불거지자 강하게 부인했다. 이언주 민주당 최고위원이 토지공개념 정책을 거론하며 혁신당 정체성을 “사회주의 지향”으로 비판하자 혁신당은 “색깔론”이라며 강하게 반발하기도 했다. 이를 두고 합당 논의가 양당의 감정적 갈등 양상으로 치닫고 있다는 평가가 나왔다.

혁신당은 민주당 내에서 분출된 혁신당 비난성 메시지도 정리해달라고 민주당 지도부에 요구했다. 박 대변인은 “민주당의 공식적 직함을 가진 최고위원들과 의원들이 발신한 메시지에 대해 적절한 절차를 통해 메시지를 다시 내달라”며 “본의 아니게 발언 수위가 높아진 면을 정돈하는 게 민주당 지도부 지도력하에 정리돼야 한다”고 말했다.

조 대표가 이날 정 대표의 ‘연대 및 통합을 위한 추진 준비위원회’ 구성 제안을 수용하면서 민주당에 감정적 앙금 해소를 우선 과제로 주문한 것으로 풀이된다. 박 대변인은 “민주당이 주도적으로 해소해주지 않으면 혁신당 후보가 지방선거를 진행하는 과정에서 상당한 갈등 요소로 잔존해있을 가능성이 크다”며 “사실과 다른 얘기들이 선거에 그대로 사용될 여지가 매우 큰 상황”이라고 말했다.