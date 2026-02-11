강득구, ‘통합 관련 페북 글’ 논란 커지자 “사실 부합하지 않는 글…제 불찰”

더불어민주당 최고위원인 강득구 의원이 전날 자신의 페이스북에 “홍익표 (정무)수석을 만났다. 지방선거 이후 합당을 하고 통합 전당대회로 했으면 하는 것이 대통령의 바람”이라는 글을 올렸다가 삭제한 데 대해 11일 “사실과 전혀 부합하지 않는 글”이라고 해명했다.

강 의원은 이날 페이스북에 글을 올리고 “전적으로 저의 불찰”이라며 이같이 밝혔다.

강 의원은 “어제(10일) 페이스북 글에 대해 사과 말씀드린다”며 “어제 오전 사실과 전혀 부합하지 않는 글이 계정에 올라간 것을 확인하고 바로 삭제를 지시했다”고 말했다.

그는 “의원실 내부의 실수라 대응하지 않았지만, 이를 두고 온갖 억측과 흑색선전이 난무하고 있어 밤새 고통스러웠다”며 “전적으로 저의 불찰”이라고 말했다. 그러면서 “어렵게 합당 논란을 정리한 시점에 사실과 다른 글로 오해를 부르고 누를 끼친 점 정중히 사과드린다”고 했다.

강 의원은 이날 국회에서 최고위원회의가 끝난 후에도 ‘당 일각에서 대통령과 총리의 당무 개입이라는 해석이 있다’는 기자들의 질문에 “사실관계 확인이 안 된 상태에서 (글을) 올려 바로 내리라고 했다”고 말했다.

강 의원은 ‘홍익표 정무수석을 아예 만난 사실이 없느냐’는 질문에 “네”라고 답했다. 그는 게시글이 ‘보좌진의 실수인지’ 묻자 “그렇다”고 답했다. 강 의원은 ‘김민석 국무총리에게 보고하는 내용 아닌가’ ‘글 작성은 누가 한 것인지’ 등의 질문에는 답하지 않았다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 최고위원회의를 마치고 기자들과 만나 ‘강 최고위원의 페북 메시지가 당무개입 논란으로 읽힐 수 있지 않느냐’는 취재진 질문에 “청와대에서 입장을 발신한 것으로 안다. 그것으로 갈음하겠다”고 말했다.

앞서 강 의원은 전날 자신의 페이스북에서 “홍익표 수석을 만났다. 홍 수석이 전한 대통령의 입장은 통합 찬성”이라며 “지방선거 이후 합당을 하고 전당대회는 통합 전당대회로 했으면 하는 것이 대통령의 바람이라고 한다”고 밝혔다. 강 의원은 “내일 합당에 관한 입장을 발표하면, 바로 합당에 관한 수임기구를 준비했으면 좋겠다는 대통령의 입장까지 전달받았다”며 “총리께서 말씀하신 부분과 편차가 있는 것 같다”고 적었다. 해당 글은 이후 삭제됐다.

이를 두고 정청래 민주당 대표가 추진한 조국혁신당과의 합당이 사실상 이재명 대통령의 뜻을 반영해 이뤄진 게 아니냐는 해석이 나왔다. 강 의원은 전날 게시글에 대한 취재진의 질문이 이어지자 답하지 않았다. 청와대는 “합당은 당이 결정할 사안이며, 청와대는 합당과 관련해 입장이 없다”고 밝혔다.