골칫거리 잡초·낙엽, 질 좋은 ‘천연 퇴비’로 탈바꿈

골칫거리인 잡초와 낙엽이 양질의 ‘천연 퇴비’로 탈바꿈했다.

산림청 국립수목원은 수목원 전시원을 관리하는 과정에서 발생하는 잡초와 낙엽 등을 활용해 안전하고 영양가 높은 천연 퇴비를 생산하는 방법을 과학적으로 입증했다고 11일 밝혔다.

국립수목원은 현재 25개의 전문 전시원을 관리하고 있으며, 이 과정에서 매년 약 150t의 잡초와 낙엽이 발생한다. 부산물 처리 비용은 매년 2500만원 가량 소요된다.

이에 국립수목원은 식물 부산물을 단순 폐기물이 아닌 자연으로 되돌리는 ‘순환 자원’으로 활용하기 위해 퇴비화 연구를 추진했다.

연구진은 개망초, 쇠뜨기, 달맞이꽃, 쑥 등 잡초 4종과 참나무 낙엽을 3대 1 비율로 혼합해 퇴비를 제조했다. 발효 과정에서는 혼합 후 3일 만에 온도가 약 45~51도까지 상승하며 미생물 분해가 활발히 진행됐고, 약 50일 이후 안정화 단계를 거쳐 90일 만에 천연 퇴비가 완성됐다.

완성된 퇴비는 품질과 안전성에서 우수한 성과를 보였다. 식물 생장에 중요한 유기물 함량은 53.1~67.1%로, 부산물 비료 공정규격 최소 기준인 30%를 두 배 안팎 상회했다. 또 납(Pb), 카드뮴(Cd), 비소(As) 등 주요 중금속은 검출되지 않았고, 토양 염분 농도를 나타내는 전기전도도(EC) 수치도 일반 가축분퇴비보다 낮았다.

배준규 국립수목원 전시교육연구과장은 “이번 연구는 그동안 버려지던 전시원 부산물을 천연 자원으로 전환할 수 있음을 과학적으로 입증한 데 의미가 있다”며 “앞으로 기술을 더욱 고도화해 전국 수목원으로 확산 가능한 ‘수목원형 자원순환 모델’로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.