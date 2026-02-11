수능 불영어 이유는 문항 19번 교체?···AI가 영어 지문 만들면 ‘안정적 난이도’ 확보될까

2026학년도 대학수학능력시험 영어 영역 난이도 조절 실패 이유가 ‘잦은 문항 교체’ 때문이었다는 교육부 조사 결과가 나왔다. 교육부는 유독 올해만 영어 영역에서 문항 교체가 잦았는지 명확히 설명하지 못했는데, 장기적 대책으론 AI로 지문 생성으로 난이도 조절 문제를 해결하겠다고 밝혔다.

교육부는 지난해 12월10일부터 23일까지 세 차례 현장조사를 벌인 결과 영어 영역 문항이 19번 교체돼 난이도 조절에 실패했다고 11일 밝혔다. 문항 교체가 잦아 난이도 점검이나 검토위원의 의견 반영이 미흡했다는 것이다. 영어는 국어 1번, 수학 4번 교체보다 훨씬 많이 바뀌었다.

이번 수능에선 영어 영역 1등급 비율이 역대 최저 수준인 3.11%에 불과해 절대평가 취지가 무너졌다는 비판이 일었다. 오승걸 한국교육과정평가원장은 지난해 12월 수능 영어 영역 난이도 조절 실패 책임을 지고 사임했다. 교육부는 이번 난이도 조절 실패 사태로 평가원 수능본부장과 수능출제실장을 평연구원으로 인사 조치했다고 밝혔다. 수능 출제 분석 과정에서 개인 비위나 이탈, 고의적인 고난도 출제는 없던 것으로 확인했다.

교육부는 2025학년도 수능부터 도입된 사교육 카르텔 근절 방안으로 출제·검토위원을 무작위 추출하기 시작하면서 전문성을 갖춘 위원 선발에 문제가 있었다고 밝혔다. 송근현 교육부 대학정책관은 “영어 영역에서 왜 문항 교체가 많이 나왔는지를 추정해보면 출제위원의 구성이 다른 해와 달랐다”며 “공정성 부분을 강화하다보니 출제위원을 무작위 추출하게 됐고, 경험이나 역량이 걸러지지 않고 추출된 부분이 있다”고 말했다.

영어 영역에서만 특히 위원 선발이 문제된 점에 대해선 국어 등 다른 영역과 출제 특성이 다르기 때문이라고 했다. 국어는 출제위원단이 지문을 직접 집필할 수 있지만, 영어 지문은 주로 전공 서적이나 학술지 등 원서에서 발췌하는 식으로 출제된다. 사교육에서도 영어 원서를 다수 활용할 수 있기 때문에 사교육 문제와 차별성을 두는 것에 특히 어려움이 있다는 것이다. 또한 영어 영역은 적정 난이도를 판단할 수 있는 교사 출신 출제위원의 비중이 낮았던 것으로 나타났다. 출제위원 중 교사 비중은 45%인데 영어 영역에선 33%에 그쳤다. 그러나 교육부는 과거 수능에서 영어 문항 교체 횟수나 교사 비중를 비교해 제시하진 않았다.

교육부는 이번 난이도 조절 실패 원인으로 영어 영역이 절대평가라는 요소를 언급하진 않았다. 다만 향후 영어 출제위원 중 교사 비중을 50%로 확대하고, 출제·검토위원을 무작위 추출해 선발한 뒤 과거 수능 출제 이력 등을 면밀히 확인해 검증 수준을 높이겠다고 했다.

교육부는 장기적으로 ‘교육평가·출제지원센터’를 설립하고 2028학년도 모의평가부터 AI를 활용해 영어 지문을 생성하겠다고 밝혔다. AI 활용시 보안 우려를 이유로 출제 공간인 센터를 짓고, AI를 영어 문항 생성과 난이도 예측에 활용하겠다는 것이다.

다만 교육부가 내놓은 대책으로 난이도 조절이 개선될 수 있을 지는 미지수다. 물리적 센터가 구축된다고 해서 교육부가 문제로 지적한 인력풀 확보가 개선될 것으로 전망되지 않는다. AI가 지문을 생성할 때 출제 오류의 책임 범위를 어떻게 정의할지나 문제 유출 우려가 있다는 점도 과제다. 신진용 대입정책과장은 “수능 관련 AI 지원은 독자적 서버체계를 두고 보안에 최고점을 둘 것”이라며 “평가원 내에서 독자적으로 관리하는 시스템으로 만들 것”이라고 했다.