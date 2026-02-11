설 앞두고 ‘통 큰 복지’···충남 중소기업 노동자 4000명에 40만원

충남공동근로복지기금 활용 245개 기업 4142명 대상 지역화폐 지급

충남도는 설 명절을 앞두고 충남공동근로복지법인이 공동근로복지기금을 출연한 도내 중소기업 소속 노동자에게 명절 복지비를 지급하고 있다고 11일 밝혔다.

이번 복지비는 중소기업 노동자들이 경제적 부담 없이 설 명절을 보낼 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

지급 대상은 충남공동근로복지법인 1~8호에 기금을 출연한 도내 245개 중소기업 소속 노동자 4142명이다. 노동자 1인당 40만원씩 총 16억6000만원이 지급되며 오는 13일까지 지역상품권(지역화폐)으로 전달된다.

충남공동근로복지법인은 노동자의 복리후생을 지원하고 노동시장 양극화를 완화하기 위해 설립·운영되고 있다. 공동근로복지기금은 중소기업 출연금과 도·시군비, 정부 지원금 등을 재원으로 조성됐다.

이 기금을 활용한 복지비는 설 명절 40만원, 노동자의 날 20만원, 추석 40만원 등으로 노동자 1인당 연간 최대 100만원까지 지원된다.

도는 제도의 실효성을 높이기 위해 올해 공동근로복지법인 4곳(9~12호)을 추가로 신설해 지원 대상을 339개 기업, 6155명의 노동자로 확대할 계획이다.

도 관계자는 “설 명절 복지비 지급은 중소기업 노동자에게 실질적인 소득 보전 효과가 있는 정책”이라며 “앞으로도 법인과 기금을 확대해 노동자 간 복지 격차를 줄이고 지역경제 활성화에도 기여하겠다”고 말했다.