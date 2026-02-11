“한·중 하늘길 활짝” 아시아나, 3월부터 중국 노선 운항 20% 확대

아시아나항공은 하계 항공 일정이 적용되는 다음달 29일부터 중국 노선을 동계 기간 대비 주 28회 확대한다고 11일 밝혔다. 이에 따라 아시아나항공이 운항하는 중국 노선은 총 18개, 주 161회로 늘어난다.

동계에는 운항하지 않았던 인천∼청두와 인천∼충칭 노선은 매일 운항한다. 청두와 충칭은 각각 푸바오를 만날 수 있는 판다 기지와 마라의 본고장으로 한국인들이 많이 찾는 곳이라고 아시아나항공은 소개했다.

주요 중국 노선 운항도 늘어난다. 인천~베이징 노선은 기존 주 17회에서 20회로 증편한다. 인천∼다롄 노선은 오전 편 매일 운항에 오후 편을 3회 증편해 주 10회 운항하며, 주 3회 운항하던 인천∼톈진 노선과 주 6회 투입하던 인천∼난징 노선 모두 증편해 각각 주 7회 항공편을 띄운다.

아시아나항공은 5월 6일부터는 인천∼창춘 노선을 기존 주 7회에서 주 9회로, 인천∼옌지 노선은 5월 8일부터 기존 주 7회에서 주 8회로 증편할 예정이다.

중국 노선 확대는 한국인 대상 중국 비자 면제 정책이 올해 연말까지 연장된 데다 한국인의 중국 방문 수요가 증가한 영향으로 보인다. 아시아나항공은 지난해 중국인 단체 관광객 한국 비자 면제 시행 이후 K문화 체험과 쇼핑 등으로 중국인 방한 수요가 증가하면서 중국 현지 영업활동도 확대하고 있다고 밝혔다.

실제로 한중 양국 정부의 비자 면제 정책 시행 이후인 지난해 중국을 방문한 한국인 여행객은 316만명으로 전년 대비 약 37% 증가했다. 한국을 방문한 중국인 여행객은 전년보다 18.5% 늘어난 579만명으로 집계됐다.

아시아나항공 관계자는 “앞으로도 한중 노선 공급 증대를 통해 양국 간 우호 증진에 기여할 예정”이라고 말했다.