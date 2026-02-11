창간 80주년 경향신문

최태원·젠슨 황, 미국 치맥 회동서 ‘AI 동맹 업그레이드’…딸들도 동석

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 최근 미국 실리콘밸리 '치맥 회동'에 딸들도 동석했다.

이날 회동에는 최 회장의 딸인 최윤정 SK바이오팜 전략본부장과 황 CEO와 함께 엔비디아를 이끄는 그의 딸 매디슨 황도 함께 했다.

매디슨 황은 지난해 10월 서울 강남구에서 황 CEO, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장의 치맥 회동을 주관한 바 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

최태원·젠슨 황, 미국 치맥 회동서 ‘AI 동맹 업그레이드’…딸들도 동석

입력 2026.02.11 13:55

수정 2026.02.11 13:57

펼치기/접기
  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

3개월 만에 성사된 치맥 회동 2시간가량 진행

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·왼쪽)가 지난해 10월31일 경북 경주 예술의전당에서 최태원 SK그룹 회장을 만나 인공지능(AI) 슈퍼컴퓨터 ‘DGX스파크’를 선물하고 있다. 경주 | 김경학 기자

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·왼쪽)가 지난해 10월31일 경북 경주 예술의전당에서 최태원 SK그룹 회장을 만나 인공지능(AI) 슈퍼컴퓨터 ‘DGX스파크’를 선물하고 있다. 경주 | 김경학 기자

최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 최근 미국 실리콘밸리 ‘치맥(치킨·맥주) 회동’에 딸들도 동석했다. 2시간가량 진행된 회동에서 두 사람은 양사의 인공지능(AI) 동맹 강화 등을 논의하며 친목을 다진 것으로 풀이된다.

11일 경제계 관계자들의 말을 종합하면, 최 회장은 지난 5일(현지시간) 미국 캘리포니아 샌타클래라 ‘99치킨’에서 황 CEO와 만나 고대역폭메모리(HBM) 공급을 비롯해 AI 사업 협력 강화 방안에 대해 논의했다. 99치킨은 치킨과 소주·맥주 등을 파는 전형적인 한국식 식당이다.

이날 회동에는 최 회장의 딸인 최윤정 SK바이오팜 전략본부장과 황 CEO와 함께 엔비디아를 이끄는 그의 딸 매디슨 황도 함께 했다. 매디슨 황은 지난해 10월 서울 강남구에서 황 CEO, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장의 치맥 회동을 주관한 바 있다. 당시 최 회장도 동석을 권유받았지만, 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 의장이라 불가피하게 참석하지 못했다.

3개월여 만에 실리콘밸리에서 진행된 치맥 회동에는 제프 피셔 엔비디아 수석부사장, 카우식 고쉬 엔비디아 부사장, 김주선 SK하이닉스 AI인프라 총괄 등도 함께했다.

최 회장은 황 CEO에게 반도체 콘셉트의 과자 ‘HBM 칩스’와 함께 SK하이닉스의 역사와 자신의 리더십을 조명한 신간 <슈퍼 모멘텀>을 선물했다. 지난해 방한 때 황 회장이 개인용 AI 슈퍼컴퓨터 ‘DGX 스파크’와 일본 위스키 하쿠슈를 선물한 데 대합 답례였다. 황 CEO는 ‘HBM 칩스’를 즉석에서 시식하는가 하면 <슈퍼 모멘텀>에 대한 설명을 듣고 주변에 책을 펼쳐 보이는 등 관심을 보인 것으로 전해졌다.

최 회장은 황 CEO를 비롯해 현지 빅테크와 연쇄 회동을 위해 이달 초부터 미국에 머무는 것으로 알려졌다. 그는 지난해 9월부터 SK아메리카스 이사회 의장과 SK하이닉스의 미국 자회사인 SK하이닉스 아메리카의 회장을 맡고 있다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글