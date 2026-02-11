최태원·젠슨 황, 미국 치맥 회동서 ‘AI 동맹 업그레이드’…딸들도 동석

3개월 만에 성사된 치맥 회동 2시간가량 진행

최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 최근 미국 실리콘밸리 ‘치맥(치킨·맥주) 회동’에 딸들도 동석했다. 2시간가량 진행된 회동에서 두 사람은 양사의 인공지능(AI) 동맹 강화 등을 논의하며 친목을 다진 것으로 풀이된다.

11일 경제계 관계자들의 말을 종합하면, 최 회장은 지난 5일(현지시간) 미국 캘리포니아 샌타클래라 ‘99치킨’에서 황 CEO와 만나 고대역폭메모리(HBM) 공급을 비롯해 AI 사업 협력 강화 방안에 대해 논의했다. 99치킨은 치킨과 소주·맥주 등을 파는 전형적인 한국식 식당이다.

이날 회동에는 최 회장의 딸인 최윤정 SK바이오팜 전략본부장과 황 CEO와 함께 엔비디아를 이끄는 그의 딸 매디슨 황도 함께 했다. 매디슨 황은 지난해 10월 서울 강남구에서 황 CEO, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장의 치맥 회동을 주관한 바 있다. 당시 최 회장도 동석을 권유받았지만, 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 의장이라 불가피하게 참석하지 못했다.

3개월여 만에 실리콘밸리에서 진행된 치맥 회동에는 제프 피셔 엔비디아 수석부사장, 카우식 고쉬 엔비디아 부사장, 김주선 SK하이닉스 AI인프라 총괄 등도 함께했다.

최 회장은 황 CEO에게 반도체 콘셉트의 과자 ‘HBM 칩스’와 함께 SK하이닉스의 역사와 자신의 리더십을 조명한 신간 <슈퍼 모멘텀>을 선물했다. 지난해 방한 때 황 회장이 개인용 AI 슈퍼컴퓨터 ‘DGX 스파크’와 일본 위스키 하쿠슈를 선물한 데 대합 답례였다. 황 CEO는 ‘HBM 칩스’를 즉석에서 시식하는가 하면 <슈퍼 모멘텀>에 대한 설명을 듣고 주변에 책을 펼쳐 보이는 등 관심을 보인 것으로 전해졌다.

최 회장은 황 CEO를 비롯해 현지 빅테크와 연쇄 회동을 위해 이달 초부터 미국에 머무는 것으로 알려졌다. 그는 지난해 9월부터 SK아메리카스 이사회 의장과 SK하이닉스의 미국 자회사인 SK하이닉스 아메리카의 회장을 맡고 있다.