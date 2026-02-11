‘26억 혈세 낭비’···대구 시민단체 “마스크 50만장 폐기 책임 물어야”

대구시가 과거 코로나19 대유행 때 마스크 50만장을 제작했다가 활용하지 못하면서 수십억원의 세금을 낭비했다는 비판이 제기됐다.

우리복지시민연합 등 대구지역 13개 시민단체는 11일 기자회견을 열고 대구시와 다이텍연구원이 26억원의 혈세를 낭비했다며 대책 마련 등을 촉구했다.

이날 시민단체·대구시 설명을 종합하면, 대구시는 2020년 4월쯤 코로나19 2차 대유행 대비 차원에서 지역 섬유전문 생산기술연구소인 ‘다이텍연구원’에 의뢰해 ‘필터 교체형 마스크’를 비축하기로 했다.

코로나19 확산 초기 KF80 및 94 규격의 보건용 마스크 수급이 어렵게 되자, 보건용 마스크(1회용)의 단점을 보완해 여러번 세탁해서 사용할 수 있는 마스크를 확보하면 좋겠다는 판단에서다.

대구시는 그해 6월쯤 대구시교육청과 함께 필터 교체형 마스크를 각각 50만장, 30만장을 확보했다. 대구시는 마스크 제작에 20억원을 투입했다.

이후 마스크에 쓰인 나노 필터에서 간에 치명적인 디메틸포름아미드(DMF) 성분이 검출됐다. 국가기술표준원에서는 가정용 섬유제품인 방한대(마스크) 중 나노필터 등 부직포가 사용된 제품의 유해물질 안전요건에서 DMF의 기준치를 1㎏당 5㎎ 이하로 정하고 있는데, 이를 충족하지 못한 것이다.

이에 대구교육청은 학교에 배부한 마스크 30만장을 전량 폐기한 반면, 대구시는 ‘재활용’ 방안을 선택했다.

시는 다이텍연구원에 마스크를 돌려보내 나노 필터 대신 인체 유해성분이 포함되지 않은 멜트블로운(MB) 필터로 교체했다. 또한 천 마스크는 그대로 활용하기로 했다.

대구시는 필터를 바꾼 마스크를 대구스타디움에 보관했다.

하지만 정부가 마스크 대량생산을 독려하고 코로나19가 진정세를 보이면서 보건용 마스크를 구하기 쉬워졌다. 결국 대구시가 앞날을 대비해 비축해 둔 마스크가 빛을 보지 못하는 상황이 벌여졌다는 게 시의 설명이다.

해당 마스크 50만장은 유효기간(3년)이 지나 결국 전량 폐기 절차에 들어갔고 이 과정에서 마스크 천은 양말 제작용으로, 필터는 플라스틱 케이스 등으로 활용됐다.

시민단체는 마스크 폐기에 따라 다이텍연구원 내 나노필터 생산 설비를 구축하기 위해 쓴 6억원도 허비하게 됐다는 부분도 문제라고 밝혔다. 또한 대구시에서 마스크 사업을 주도했던 담당 팀장이 이 연구원에 재취업한 점도 짚어볼 대목이라는 게 시민단체의 입장이다.

시민단체측은 “사업 담당 공무원이 납품했던 곳으로 재취업한 것은 전형적인 ‘관피아’로 유착 의혹은 물론 대구시의 관리·감독을 무용지물로 만들었다는 의혹도 제기될 만한 사안”이라면서 “이번 사태를 계기로 재난물품 전수조사와 관리체계의 전면 개편, 특별감사 실시, 책임자 문책 등이 이뤄져야 한다”고 밝혔다.

대구시 관계자는 “과거 (코로나19 대유행에 따른) 정책 판단에 의해서 벌어진 일이었고, 논란에 대해 안타깝게 생각한다”면서 “관련 사안에 대해 자체 감사도 진행된 것으로 안다”고 말했다.