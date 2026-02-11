창간 80주년 경향신문

자민당 압승 일 총선, 젊을수록 만족도 높아···30대 이하 63% "긍정적"

경향신문

본문 요약

지난 8일 실시된 일본 총선에서 집권 자민당이 압승을 거둔 가운데 연령대가 낮을수록 이번 선거 결과를 긍정적으로 평가하는 경향이 두드러진 것으로 나타났다.

반면 '좋지 않았다'는 응답은 32%로 집계됐다.

연령대별로 보면 18~39세의 30대 이하 응답자 가운데 63%가 선거 결과를 긍정적으로 평가해 가장 높은 비율을 보였다.

자민당 압승 일 총선, 젊을수록 만족도 높아···30대 이하 63% "긍정적"

입력 2026.02.11 14:24

  박은경 기자

다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

지난 8일 실시된 일본 총선에서 집권 자민당이 압승을 거둔 가운데 연령대가 낮을수록 이번 선거 결과를 긍정적으로 평가하는 경향이 두드러진 것으로 나타났다.

11일 요미우리신문은 지난 9~10일 전국의 18세 이상 남녀 1037명을 대상으로 실시한 여론조사 결과를 보도하며 이번 총선 결과에 대해 ‘좋았다’고 답한 비율이 55%에 달했다고 전했다. 반면 ‘좋지 않았다’는 응답은 32%로 집계됐다.

연령대별로 보면 18~39세의 30대 이하 응답자 가운데 63%가 선거 결과를 긍정적으로 평가해 가장 높은 비율을 보였다. 이어 40~50대가 58%, 60대 이상은 48%로 나타났다.

성별로는 남성 응답자의 61%가 ‘좋았다’고 답해 여성(49%)보다 긍정 평가 비율이 높았다.

한편 다카이치 사나에 내각에 대한 지지율은 67%로 여전히 높은 수준을 유지했다.

이번 총선에서 중의원 의석수가 기존 167석에서 49석으로 크게 줄어든 제1야당 중도개혁연합에 대해서는 응답자의 80%가 ‘기대하지 않는다’고 답해, 야권에 대한 신뢰는 크게 낮은 것으로 나타났다.

