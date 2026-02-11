자민당 압승 일 총선, 젊을수록 만족도 높아···30대 이하 63% “긍정적”

지난 8일 실시된 일본 총선에서 집권 자민당이 압승을 거둔 가운데 연령대가 낮을수록 이번 선거 결과를 긍정적으로 평가하는 경향이 두드러진 것으로 나타났다.

11일 요미우리신문은 지난 9~10일 전국의 18세 이상 남녀 1037명을 대상으로 실시한 여론조사 결과를 보도하며 이번 총선 결과에 대해 ‘좋았다’고 답한 비율이 55%에 달했다고 전했다. 반면 ‘좋지 않았다’는 응답은 32%로 집계됐다.

연령대별로 보면 18~39세의 30대 이하 응답자 가운데 63%가 선거 결과를 긍정적으로 평가해 가장 높은 비율을 보였다. 이어 40~50대가 58%, 60대 이상은 48%로 나타났다.

성별로는 남성 응답자의 61%가 ‘좋았다’고 답해 여성(49%)보다 긍정 평가 비율이 높았다.

한편 다카이치 사나에 내각에 대한 지지율은 67%로 여전히 높은 수준을 유지했다.

이번 총선에서 중의원 의석수가 기존 167석에서 49석으로 크게 줄어든 제1야당 중도개혁연합에 대해서는 응답자의 80%가 ‘기대하지 않는다’고 답해, 야권에 대한 신뢰는 크게 낮은 것으로 나타났다.