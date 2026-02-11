설 연휴 전날, 하루 교통사고 682건 ‘평소 대비 24% ↑’···오후 2~8시 최다

창간 80주년 경향신문

완독

경향신문

본문 요약

설 연휴 전날에 하루 평균 680여건의 교통사고가 나고, 오후 시간대에 집중 발생하는 것으로 파악됐다.

11일 행안부가 최근 5년간 설 연휴 기간 교통사고를 분석한 결과, 연휴 중 하루 평균 340건의 사고가 발생했다.

특히 설 전후로 교통사고 위험이 가장 높은 시기는 연휴 시작 전날로, 하루 평균 682건의 교통사고가 발생한 것으로 집계됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

입력 2026.02.11 14:26

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

설 연휴 전날에 하루 평균 680여건의 교통사고가 나고, 오후 시간대에 집중 발생하는 것으로 파악됐다.

11일 행안부가 최근 5년(2020∼2024년)간 설 연휴 기간 교통사고를 분석한 결과, 연휴 중 하루 평균 340건의 사고가 발생했다.

특히 설 전후로 교통사고 위험이 가장 높은 시기는 연휴 시작 전날로, 하루 평균 682건의 교통사고가 발생한 것으로 집계됐다. 이는 최근 5년 일평균(550건) 대비 약 24% 증가한 수치다. 연휴 전날 시간대 중에서는 오후 2시부터 저녁 8시 사이에 전체 43.5%가 발생했다.

연휴가 시작되면 가족 단위 차량 이동이 늘어 사고 건수 자체는 평소보다 줄지만, 사고 100건당 사상자 수는 172명으로 평소(최근 5년 평균 145명)보다 많았다. 자가 차량 이용 증가로 승용차 사고 비율(75.7%)도 평소(65.9%)보다 9.8%포인트 높았다.

행안부는 장거리 이동이 많은 연휴에는 출발 전 차량 상태를 점검하고 전 좌석 안전띠 착용과 어린이 카시트 사용을 철저히 해야 한다고 강조했다. 운전 중 휴대전화 사용이나 음주운전은 절대 하지 말아야 하고 다리 위나 터널·그늘진 구간 등 결빙이 쉬운 곳에서는 속도를 줄여야 한다고 당부했다.

행안부는 또 건조한 날씨로 인해 산불 위험이 커진 만큼 성묘나 산행 시 화기 사용을 삼가야 한다고 밝혔다.

최근 10년간 2월에만 741건의 산불이 발생해 2662㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡)의 산림이 소실됐다. 주요 원인은 입산자 실화(25%)와 쓰레기 소각(14%), 논 밭두렁 소각(13%) 등이었다. 성묘객 실화로 인한 산불도 6%를 차지했다. 올해 들어서도 지난 8일까지 85건의 산불이 발생해 지난해 같은 기간보다 약 1.7배 증가했다.

행안부는 “성묘 시 성냥이나 라이터를 소지하지 말고, 묘지 주변에서 흡연하거나 쓰레기를 태우는 행위를 삼가야 한다”고 밝혔다.

댓글