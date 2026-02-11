“우리 졸업했어요” 국민대 2025년도 전기 학위수여식…서울 시내 대학 졸업 시즌 시작 [현장 화보]

11일 서울 성북구 국민대학교에서 2025학년도 전기 학위수여식이 열렸다. 졸업생들은 추억이 깃든 교내 곳곳에서 가족·친구들과 기념촬영을 하며 졸업의 기쁨을 나눴다. 무리 지어 학사모를 하늘을 향해 던져올리며 사회로 내딛는 첫걸음을 자축하기도 했다. 이날 학위수여식에서는 학사 2225명, 석사 801명, 박사 147명 등 총 3173명이 학위를 받았다.
서울 지역 내 대부분 대학에서 오는 2월 25일까지 전기 졸업식이 진행될 예정이다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.02.11 14:27
기사를 재생 중이에요
11일 서울 성북구 국민대학교에서 2025학년도 전기 학위수여식이 열렸다. 졸업생들은 추억이 깃든 교내 곳곳에서 가족·친구들과 기념촬영을 하며 졸업의 기쁨을 나눴다. 무리 지어 학사모를 하늘을 향해 던져올리며 사회로 내딛는 첫걸음을 자축하기도 했다. 이날 학위수여식에서는 학사 2225명, 석사 801명, 박사 147명 등 총 3173명이 학위를 받았다.
서울 지역 내 대부분 대학에서 오는 2월 25일까지 전기 졸업식이 진행될 예정이다.
이창진의 우주로 읽는 과학누리호 성공에 기술·경제만 관심…‘문화’ 담아야 우주개발 역량 커진다
이진송의 아니 근데늙고 장애가 있더라도 함께 잘 살아야죠…동물의 ‘생로병사’에 공감
연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?
경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.
레터 구독을 취소하시겠어요?
경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.
※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.
안녕하세요.
연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.
회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.
※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.
로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)