인천국방벤처센터 개소…‘국방산업 거점도시’ 첫 발

인천국방벤처센터가 11일 문을 열었다. 부산과 전북, 경남 등 전국에 11곳이 있지만 수도권에는 처음이다.

인천시는 연수구 송도국제도시 갯벌타워에서 이날 인천국방벤처센터 개소식을 열고 ‘인천형 국방산업’ 비전을 발표했다.

국방기술진흥연구소 등과 협력해 구축한 인천국방벤처센터는 인천지역 중소·벤처기업들의 방산 진입부터 사업화까지 전 주기를 지원하는 종합플랫폼으로 운영된다.

이곳에서는 군 사업화 과제 발굴과 기술개발 및 시험·인증 지원, 국방 전문 네트워크 연계, 수출 및 마케팅 등을 통해 기업을 성장 단계별로 구분해 맞춤형으로 지원할 계획이다.

정부는 방산혁신클러스터 참여 요건으로 국방벤처센터 설치를 명시하고 있다.

공항과 항만을 갖춘 인천에는 대규모 산업단지와 연구기관, 항공정비(MRO), 드론·무인기·항공전자 등 유망 중소·벤처기업과 우수 인력이 집적돼 있어 방산산업으로의 확장 가능성이 높은 지역으로 평가받고 있다.

이러한 산업기반을 바탕으로 국방·항공·첨단산업이 융합된 방산혁신클러스터를 단계적으로 조성한다는 것이다.

인천에는 대형무인기 및 군용무인기 개발 대한항공과 군사용 드론 시스템을 개발하는 숨비, 군집드론제어 및 배송 등 첨단기술업체인 파블로항공, K2전차용 1500 마력엔진 독자기술을 국산화한 HD현대인프라코어, 자율주행·로봇제어를 개발하는 유진로봇 등 방산우수 대표기업 등이 있다.

인천시는 국방벤처센터 운영이 안정화되면 연간 1190억원의 부가가치와 1200명의 고용창출 효과가 발생할 것으로 분석했다.

유정복 인천시장은 “인천국방벤처센터는 방산혁신클러스터로 가는 제도적 관문이자 출발점”이라며 “중소·벤처기업의 국방산업 진입을 지원해 인천산업 구조를 한단계 끌어올려 국방·항공·첨단산업을 인천의 미래 성장축으로 육성하겠다”고 말했다.