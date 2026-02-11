[속보]경찰, ‘김경 PC 녹취 파일’ 관련 전 서울시의장 ·민주당 당직자 조사

김경 전 서울시의원의 추가 공천헌금 로비 의혹을 수사하고 있는 경찰이 11일 김 전 시의원의 ‘PC 녹취’에 등장한 공천헌금 관련 피의자들을 불러 조사하고 있다.

이날 경향신문 취재를 종합하면, 서울경찰청 공공범죄수사대는 낮 12시30분부터 최모 더불어민주당 민원정책실장을, 오후 1시30분부터 양모 전 서울시의회 의장을 피의자 신분으로 조사하고 있다. 이들은 정치자금법 위반 혐의를 받는다.

앞서 서울시선거관리위원회는 지난달 19일 김 전 시의원의 추가 정치권 로비 의혹을 경찰에 이첩했다. 같은 달 21일 서울시의회가 경찰에 임의 제출한 PC엔 김 전 시의원이 강서구청장 재보궐 선거를 앞두고 구청장 출마를 위해 민주당 관계자들과 통화한 녹취 파일 120여개가 담긴 것으로 전해졌다.

이 중 한 녹취파일에서 김 전 시의원은 “민주당 당직자 최씨가 돈을 달라고 해서 잔뜩 줬다”는 취지로 말한 것으로 확인됐다. 녹취엔 김 전 시의원이 최씨와 양 전 의장을 통해 당시 민주당 지도부 소속 A 의원에게 돈을 건네려고 했다는 정황도 포함된 것으로 전해졌다.