본문 요약

김경 전 서울시의원의 추가 공천헌금 로비 의혹을 수사하고 있는 경찰이 11일 김 전 시의원의 'PC 녹취'에 등장한 공천헌금 관련 피의자들을 불러 조사하고 있다.

앞서 서울시선거관리위원회는 지난달 19일 김 전 시의원의 추가 정치권 로비 의혹을 경찰에 이첩했다.

같은 달 21일 서울시의회가 경찰에 임의 제출한 PC엔 김 전 시의원이 강서구청장 재보궐 선거를 앞두고 구청장 출마를 위해 민주당 관계자들과 통화한 녹취 파일 120여개가 담긴 것으로 전해졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

[속보]경찰, ‘김경 PC 녹취 파일’ 관련 전 서울시의장 ·민주당 당직자 조사

입력 2026.02.11 14:41

  • 박채연 기자

강선우 무소속 의원에게 공천헌금 1억원을 건넨 혐의를 받는 김경 전 서울시의원이 지난달 15일 2차 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하던 중 취재진 질문에 답하고 있다. 성동훈 기자

강선우 무소속 의원에게 공천헌금 1억원을 건넨 혐의를 받는 김경 전 서울시의원이 지난달 15일 2차 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하던 중 취재진 질문에 답하고 있다. 성동훈 기자

김경 전 서울시의원의 추가 공천헌금 로비 의혹을 수사하고 있는 경찰이 11일 김 전 시의원의 ‘PC 녹취’에 등장한 공천헌금 관련 피의자들을 불러 조사하고 있다.

이날 경향신문 취재를 종합하면, 서울경찰청 공공범죄수사대는 낮 12시30분부터 최모 더불어민주당 민원정책실장을, 오후 1시30분부터 양모 전 서울시의회 의장을 피의자 신분으로 조사하고 있다. 이들은 정치자금법 위반 혐의를 받는다.

앞서 서울시선거관리위원회는 지난달 19일 김 전 시의원의 추가 정치권 로비 의혹을 경찰에 이첩했다. 같은 달 21일 서울시의회가 경찰에 임의 제출한 PC엔 김 전 시의원이 강서구청장 재보궐 선거를 앞두고 구청장 출마를 위해 민주당 관계자들과 통화한 녹취 파일 120여개가 담긴 것으로 전해졌다.

이 중 한 녹취파일에서 김 전 시의원은 “민주당 당직자 최씨가 돈을 달라고 해서 잔뜩 줬다”는 취지로 말한 것으로 확인됐다. 녹취엔 김 전 시의원이 최씨와 양 전 의장을 통해 당시 민주당 지도부 소속 A 의원에게 돈을 건네려고 했다는 정황도 포함된 것으로 전해졌다.

