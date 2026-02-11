유튜브로 떠서 공중파 ‘유턴’···이수지·추성훈은 어떻게 안방극장 독점했나

개인 채널 등 통해 인기 회복 뒤 공중파서 맹활약 ‘제2 전성기’로 제작 편수 축소·신인들 감소 등 방송 산업 구조조정 빚은 ‘현실’

방송인들이 유튜브에서 얻은 인기를 발판삼아 지상파와 종편 예능 등에서 큰 역할을 맡는 이른바 ‘유턴 현상’이 최근 예능계의 주요 흐름으로 자리 잡았다. 주춤했던 일부 방송인들이 자신의 유튜브 개인 채널 등을 통해 인기를 회복한 뒤 방송에서 존재감을 과시하는 등 제2의 전성기를 맡는 경우도 적지 않다. 이는 유튜브라는 플랫폼 확장이 출연자들에게 새로운 기회가 된 동시에, 제작 편수 축소와 신인 연예인 감소 등 방송 산업의 구조적 변화가 빚어낸 선택지라는 분석도 나온다.

방송인 이수지는 최근 JTBC <혼자는 못해> MBC <마니또클럽> SBS <아니근데진짜> 등 각종 예능에 고정출연하고 있다. 각종 예능프로 캐스팅 1순위로 떠오르는 등 방송계 블루칩이라고 해도 과언이 아니다. 사실 이수지가 KBS의 <개그콘서트> 등으로 이름을 알렸을 때만해도 현재 수준의 인기를 얻은 것은 아니었다. 개콘 폐지 등으로 활동이 지지부지하던 차에 지난해 1월 시작한 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에서 선보인 ‘제이미맘’ ‘슈블리맘’ 캐릭터가 터졌고, 이를 발판삼아 지금의 위상에 이른 것이다.

추성훈도 자신의 이름을 건 ‘추성훈’ 유튜브 채널의 인기를 발판삼아 각종 예능에 출연하고 있다. 그는 유도·종합격투기 선수 출신하면 떠오를 법한 강인한 이미지와 다른, 친근한 ‘아조씨’ 캐릭터를 자신의 유튜브 채널에서 구축했다. 이 캐릭터로 tvN <헬스파머> <차가네>, 채널A <셰프와 사냥꾼> JTBC <혼자는 못해> MBC <마니또 클럽> 등 5개가 넘는 프로그램에 고정출연하고 있다.

유튜브에서 성공한 방송인들이 지상파 등에서 자주 불려지는 이유는 뭘까. 방송 관계자 A씨는 11일 경향신문과의 통화에서 “과거에는 방송 포맷이나 아이디어를 제안하면 제작이 확정되고 이에 맞는 출연진을 물색하는 게 순번이었다. 하지만 방송 광고를 받기 더 어려워진 현재 상황에선 화제성을 가진 연예인의 출연이 확정돼야 방송을 제작할 기회라도 주어지는 게 현실”이라고 했다. 유튜브에서 인기를 끈 연예인들이 방송사 입장에선 검증된 자원인만큼 이들을 우선 캐스팅할 수 밖에 없다는 것이다.

다만 이런 시스템은 장기적으론 한계가 있을 수 있다. 가령 유튜브에서 인기를 얻는 연예인들의 수는 한정돼 있다. 이들만을 대상으로 할 경우 한 연예인들이 돌려막기식으로 여러 프로그램에 출연할 수 밖에 없고, 시청자들은 이런 프로그램들에 식상함을 느낄 수 있다. 추성훈·이수지가 동반출연하는 <혼자는 못해> <마니또 클럽> 등이 두 사람의 높은 화제성에도 불구하고 1~2%의 저조한 시청률을 맴도는 것이 이런 이유 때문이라는 분석도 있다.

게다가 알려진 사람, 안전한 카드만 쓰려는 시스템이 고착화될 수록 신인들이 등장할 기회는 줄어들게 된다. A씨는 “과거 유명했던 연예인들은 사생활 리스크로 출연이 어려운 경우가 많고, 아무런 경험이 없는 새로운 인물을 발굴하기에는 리스크가 너무 크다”며 “화제성 있는 인물을 찾을 수 있는 창구가 유튜브에 치중되는게 사실”이라고 말했다.

장덕철 대중문화평론가는 이날 통화에서 “방송을 시청하는 사람들 자체가 적어진 상황에서 시청률은 크게 흥행과 연관이 없을 수 있다”면서도 “최근 예능 트렌드가 방송 내에서 새로운 캐릭터를 찾고, 연기하는 것이 아니라 개인의 매력을 방송에서도 발휘하는 방식이기 때문에, 출연자의 매력을 충분히 보여줄 수 있는 포맷인지 따져봐야 한다. 이는 출연자의 문제라기보다 재미있는 프로그램을 만들 수 있는지에 대한 제작자들의 역량 문제”라고 지적했다.