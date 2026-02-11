창간 80주년 경향신문

한·네덜란드, 외교·산업 2+2 고위급 회의 첫 개최…경제안보 협력 강화

경향신문

본문 요약

한국과 네덜란드가 외교·산업 고위급 회의를 개최하고 경제안보 분야의 협력을 강화하기로 했다.

양측은 이날 회의에서 글로벌 지경학적 환경 변화와 자국 우선주의가 확산하는 상황을 평가하고 양국의 경제안보, 인공지능·사이버·신흥기술, 반도체 산업, 핵심 원자재 등 분야에서 협력 심화 방안을 논의했다.

조현 장관은 모두발언에서 "외교·통상 장관이 함께하는 이번 2+2 형식의 회의는 경제안보, 산업 및 기술 분야의 도전에 대해 보다 통합적이고 전략적인 방식으로 대응하겠다는 양국의 공동 의지를 보여주는 것"이라고 밝혔다.

한·네덜란드, 외교·산업 2+2 고위급 회의 첫 개최…경제안보 협력 강화

입력 2026.02.11 14:45

  정희완 기자

인공지능·반도체 등 협력 심화 방안 논의

다음 회의는 2년 뒤 헤이그에서 개최키로

조현 외교부 장관과 다비드 반 베일 네덜란드 외교장관이 11일 오전 서울 종로구 외교부청사에서 열린 ‘한-네덜란드 외교산업 2+2 회의’에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 아우케 더 브리스 네덜란드 통상개발장관, 다비드 반 베일 네덜란드 외교장관, 조현 외교부 장관, 여한구 산업통상부 통상교섭본부장. 사진공동취재단=연합뉴스

한국과 네덜란드가 외교·산업 고위급 회의를 개최하고 경제안보 분야의 협력을 강화하기로 했다.

조현 외교부 장관과 여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 11일 서울 외교부 청사에서 네덜란드의 다비드 반 베일 외교장관, 아우케 더 브리스 통상개발장관과 제1차 ‘한·네덜란드 2+2 외교·산업 고위급 대화’를 개최했다. 이는 2023년 12월 양측이 신설키로 합의한 이후 첫 회의가 열린 것이다.

양측은 이날 회의에서 글로벌 지경학적 환경 변화와 자국 우선주의가 확산하는 상황을 평가하고 양국의 경제안보, 인공지능(AI)·사이버·신흥기술, 반도체 산업, 핵심 원자재 등 분야에서 협력 심화 방안을 논의했다.

조현 장관은 모두발언에서 “외교·통상 장관이 함께하는 이번 2+2 형식의 회의는 경제안보, 산업 및 기술 분야의 도전에 대해 보다 통합적이고 전략적인 방식으로 대응하겠다는 양국의 공동 의지를 보여주는 것”이라고 밝혔다. 조 장관은 “규범 기반 국제질서가 급속히 변화하는 가운데 경제안보, 핵심광물, 첨단기술 등 분야에서 중견국 간 협력은 그 어느 때보다 중요해지고 있다”라며 “정부는 신뢰할 수 있는 파트너들과 협력해 시장을 다변화하고, 회복력 있는 공급망을 구축하며, 전략적 자율성을 확보하기 위한 노력을 지속해 나갈 것“이라고 말했다.

양측은 회의 후 공동성명을 채택하고 “양국 간 전략적 동반자 관계를 기반으로 양자 협력을 한층 심화할 필요성을 재확인했다”라고 밝혔다. 양측은 반도체 생태계에서 보다 긴밀한 연결을 통해 전략적 협력을 계속 강화해 나가겠다는 의지도 재확인했다. 네덜란드는 반도체의 핵심 장비를 생산하는 세계적인 기업 ASML이 있는 나라이기도 하다.

양측은 무역 분야를 포함한 새로운 경제안보 협력 영역을 선제적으로 발굴해 나갈 것을 강조했다. 다음 2+2 회의는 2년 뒤 네덜란드 헤이그에서 개최키로 합의했다.

외교부는 “글로벌 공급망 재편과 기술 경쟁 심화 등 변화하는 국제 환경하에서 양국이 유기적·통합적 관점에서 외교·경제·산업 사안들을 다뤘다는 의미가 있다”라고 했다.

댓글