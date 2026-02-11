1월 금융권 가계대출 1조4000억원↑…2금융권 ‘풍선 효과’

지난달 금융권 전체 가계대출이 1조원 넘게 증가한 것으로 나타났다. 은행권 가계대출은 두 달 연속 감소했지만, 2금융권 대출이 늘어나는 ‘풍선 효과’의 영향으로 풀이된다.

한국은행이 11일 발표한 ‘1월 금융시장 동향’을 보면 지난달 예금은행 가계대출 잔액은 한 달 전보다 1조원 줄어든 1172조7000억원으로 집계됐다. 은행 가계대출은 지난해 12월(-2조원)부터 두달 연속 줄어드는 추세다.

주택담보대출이 부동산 대출 규제와 전세자금 수요 둔화로 6000억원 줄었고, 신용대출을 포함한 기타대출이 4000억원 감소했다. 기타대출의 경우 전월(-1조5000억원)보다 감소 폭이 작아졌는데 이는 연초 상여금 유입에도 국내외 주식투자가 확대된 여파로 해석된다.

다만 은행을 포함한 금융권 전체 가계대출은 한 달 만에 다시 증가했다. 박민철 한은 시장총괄팀 차장은 “은행 가계대출 감소세는 이어졌지만 비은행권의 풍선 효과가 뚜렷하게 나타나면서 전체 금융권 가계대출은 증가세로 전환됐다”고 설명했다.

금융위원회가 이날 발표한 ‘1월 가계대출 동향’에 따르면 지난달 전 금융권 가계대출은 1조4000억원 불었다. 은행권은 1조원 감소했지만, 2금융권에서 2조4000억원 늘어났다. 특히 상호금융 증가액이 2조3000억원으로 전월(+2조원)보다 오름폭을 키웠고, 한 달 전 5000억원 감소했던 저축은행도 3000억원 증가로 돌아섰다.

세부적으로는 주택담보대출 증가 폭(+3조원)이 전월(+2조3000억원)보다 커졌고, 기타대출은 전월(-3조6000억원)보다 감소 폭이 작아져 1조7000억원 줄었다.

금융위는 “금융회사들의 본격적인 영업 개시와 신학기 이사 수요 등이 더해져 2월에는 가계대출 증가 규모가 더 확대될 수 있는 만큼 전 금융권이 가계대출 관리에 만전을 기해달라”고 당부했다.