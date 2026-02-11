창간 80주년 경향신문

1월 금융권 가계대출 1조4000억원↑…2금융권 ‘풍선 효과’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난달 금융권 전체 가계대출이 1조원 넘게 증가한 것으로 나타났다.

은행권 가계대출은 두 달 연속 감소했지만, 2금융권 대출이 늘어나는 '풍선 효과'의 영향으로 풀이된다.

한국은행이 11일 발표한 '1월 금융시장 동향'을 보면 지난달 예금은행 가계대출 잔액은 한 달 전보다 1조원 줄어든 1172조7000억원으로 집계됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

1월 금융권 가계대출 1조4000억원↑…2금융권 ‘풍선 효과’

입력 2026.02.11 14:54

수정 2026.02.11 15:06

펼치기/접기
  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 도심 아파트 모습. 문재원 기자

서울 도심 아파트 모습. 문재원 기자

지난달 금융권 전체 가계대출이 1조원 넘게 증가한 것으로 나타났다. 은행권 가계대출은 두 달 연속 감소했지만, 2금융권 대출이 늘어나는 ‘풍선 효과’의 영향으로 풀이된다.

한국은행이 11일 발표한 ‘1월 금융시장 동향’을 보면 지난달 예금은행 가계대출 잔액은 한 달 전보다 1조원 줄어든 1172조7000억원으로 집계됐다. 은행 가계대출은 지난해 12월(-2조원)부터 두달 연속 줄어드는 추세다.

주택담보대출이 부동산 대출 규제와 전세자금 수요 둔화로 6000억원 줄었고, 신용대출을 포함한 기타대출이 4000억원 감소했다. 기타대출의 경우 전월(-1조5000억원)보다 감소 폭이 작아졌는데 이는 연초 상여금 유입에도 국내외 주식투자가 확대된 여파로 해석된다.

다만 은행을 포함한 금융권 전체 가계대출은 한 달 만에 다시 증가했다. 박민철 한은 시장총괄팀 차장은 “은행 가계대출 감소세는 이어졌지만 비은행권의 풍선 효과가 뚜렷하게 나타나면서 전체 금융권 가계대출은 증가세로 전환됐다”고 설명했다.

금융위원회가 이날 발표한 ‘1월 가계대출 동향’에 따르면 지난달 전 금융권 가계대출은 1조4000억원 불었다. 은행권은 1조원 감소했지만, 2금융권에서 2조4000억원 늘어났다. 특히 상호금융 증가액이 2조3000억원으로 전월(+2조원)보다 오름폭을 키웠고, 한 달 전 5000억원 감소했던 저축은행도 3000억원 증가로 돌아섰다.

세부적으로는 주택담보대출 증가 폭(+3조원)이 전월(+2조3000억원)보다 커졌고, 기타대출은 전월(-3조6000억원)보다 감소 폭이 작아져 1조7000억원 줄었다.

금융위는 “금융회사들의 본격적인 영업 개시와 신학기 이사 수요 등이 더해져 2월에는 가계대출 증가 규모가 더 확대될 수 있는 만큼 전 금융권이 가계대출 관리에 만전을 기해달라”고 당부했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글