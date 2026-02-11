창간 80주년 경향신문

마스터키로 다른 교수 연구실 14차례 무단 침입한 인천대교수

경향신문

본문 요약

인천 송도에 있는 국립 인천대학교 교수가 다른 교수들의 연구실을 무단 침입한 혐의로 재판에 넘겨진 사실이 뒤늦게 확인됐다.

A교수는 2023년 4월 8일부터 11월 11일까지 같은 학과 교수 2명의 연구실에 14차례 무단으로 침입한 혐의를 받고 있다.

A씨는 인적이 드문 야간이나 새벽에 학과 사무실에 있던 마스터키를 이용해 다른 교수 연구실에 들어간 것으로 조사됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

마스터키로 다른 교수 연구실 14차례 무단 침입한 인천대교수

입력 2026.02.11 15:02

수정 2026.02.11 15:19

  • 박준철 기자

검찰, 방실침입 혐의로 불구속기소

국립 인천대학교. 인천대 제공

인천 송도에 있는 국립 인천대학교 교수가 다른 교수들의 연구실을 무단 침입한 혐의로 재판에 넘겨진 사실이 뒤늦게 확인됐다.

인천지검은 지난해 11월 말 방실침입 혐의로 인천대 도시공학과 40대 A교수를 불구속기소 했다고 11일 밝혔다.

A교수는 2023년 4월 8일부터 11월 11일까지 같은 학과 교수 2명의 연구실에 14차례 무단으로 침입한 혐의를 받고 있다.

A씨는 인적이 드문 야간이나 새벽에 학과 사무실에 있던 마스터키를 이용해 다른 교수 연구실에 들어간 것으로 조사됐다.

지난해 6월 고소장을 접수해 수사에 나선 경찰은 A교수의 혐의가 인정된다고 보고 검찰에 송치했다. 검찰은 A교수가 마스터키로 다른 교수 연구실에 들어간 뒤 자신의 연구실에도 같은 키로 들어간 기록 등을 대조해 혐의를 확인했다.

A교수도 조사에서 연구실에 무단 침입한 사실을 인정한 것으로 전해졌다. A교수에 대한 첫 재판은 이달말 열린다.

피해 교수들은 A교수가 2023년 진행된 도시공학과 전임교원 채용 관련 자료 등을 빼돌리기 위해 이같이 범행했다고 주장하고 있다. 당시 A교수는 채용 심사위원이었으며 피해 교수 중 1명이 심사위원장을 맡았다.

2023년 당시 채용 과정에서는 특정 지원자에게 면접 질문을 사전 유출하고 점수를 몰아줬다는 의혹이 제기된 바 있다. 해당 지원자는 1차 심사에서 4위에 머물렀으나, 2차 심사에서 점수 차를 뒤집어 최종 합격했다.

