서울 서초구 양재동에 체코의 민주화를 이끈 바츨라프 하벨 체코 공화국 초대 대통령을 기리는 ‘양재하벨공원’이 새단장을 마치고 시민들에게 개방됐다.

서초구는 양재동 260번지 일대 ‘개뜰어린이공원’이 명칭을 바꾸고 새롭게 문을 열었다고 11일 밝혔다.

하벨 전 대통령은 진실과 화합을 강조했던 인물로, 구는 그의 철학을 공원 운영의 핵심인 놀이공간에 풀어냈다. 아이들이 놀이를 통해 규칙을 만들고, 협력하며 자연스럽게 소통을 배우는 장소로 만들겠다는 취지다.

서초구는 주민의견 수렴 및 서울시 지명위원회 심의를 거쳐 ‘양재하벨공원’으로 변경했다.

지난해 상반기 노후화된 기구를 전면 교체했으며, 하반기부터는 하벨 전 대통령과 하벨 벤치에 대한 안내문과 디자인 시설물 등을 도입했다. 공원 내 바닥놀이 디자인은 한국의 사방치기와 유사한 체코 전통놀이 ‘스카카치 파나크’의 모습을 형상화했다.

서초구 양재천 수변무대 맞은편에는 ‘하벨 벤치’도 지난해 5월 설치했다.

전성수 서초구청장은 “주민들의 목소리를 담아 새 이름을 얻은 ‘양재하벨공원’이 하벨 전 대통령이 강조한 진실과 화합의 정신을 되새기는 의미 있는 장소로 사랑받게 되길 바란다”고 말했다.