개뜰어린이공원, ‘양재하벨공원’으로 재탄생

입력 2026.02.11 15:05

서울 서초구 양재하벨공원 내 바닥 디자인. 서초구 제공

서울 서초구 양재동에 체코의 민주화를 이끈 바츨라프 하벨 체코 공화국 초대 대통령을 기리는 ‘양재하벨공원’이 새단장을 마치고 시민들에게 개방됐다.

서초구는 양재동 260번지 일대 ‘개뜰어린이공원’이 명칭을 바꾸고 새롭게 문을 열었다고 11일 밝혔다.

하벨 전 대통령은 진실과 화합을 강조했던 인물로, 구는 그의 철학을 공원 운영의 핵심인 놀이공간에 풀어냈다. 아이들이 놀이를 통해 규칙을 만들고, 협력하며 자연스럽게 소통을 배우는 장소로 만들겠다는 취지다.

서초구는 주민의견 수렴 및 서울시 지명위원회 심의를 거쳐 ‘양재하벨공원’으로 변경했다.

지난해 상반기 노후화된 기구를 전면 교체했으며, 하반기부터는 하벨 전 대통령과 하벨 벤치에 대한 안내문과 디자인 시설물 등을 도입했다. 공원 내 바닥놀이 디자인은 한국의 사방치기와 유사한 체코 전통놀이 ‘스카카치 파나크’의 모습을 형상화했다.

서초구 양재천 수변무대 맞은편에는 ‘하벨 벤치’도 지난해 5월 설치했다.

전성수 서초구청장은 “주민들의 목소리를 담아 새 이름을 얻은 ‘양재하벨공원’이 하벨 전 대통령이 강조한 진실과 화합의 정신을 되새기는 의미 있는 장소로 사랑받게 되길 바란다”고 말했다.

