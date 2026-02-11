수수료 인하 직격…작년 카드사 순이익 8% 줄었다

가맹점 수수료 인하와 카드론 위축, 이자비용 증가 등으로 인해 지난해 대형 카드사 4곳의 순이익이 1년전보다 8% 가까이 줄었다.

11일 카드 업계에 따르면 삼성·신한·현대·KB국민카드 4곳의 지난해 순이익은 1조8031억원으로 전년(1조9558억원)보다 7.8% 줄었다. 2024년 5.9% 늘었다가 다시 역성장한 수치다. ‘레고랜드 사태’ 여파로 시장금리가 급등해 업계 수익성이 악화했던 2023년(1조8462억원)에도 못 미치는 수준이다.

지난해 2월부터 적용된 가맹점 수수료율 인하가 주요 원인이다. 한국기업평가는 이 4곳에 우리·하나·롯데카드까지 더한 전업카드사 7곳의 가맹점 수수료 수익 감소분을 2600억원으로 추산하고 있다.

카드론 사업도 위축됐다. 지난해 부동산 대출 규제를 담은 6·27 규제 당시 신용대출 한도가 연소득 100% 이내로 제한됐는데 여기에 카드론이 포함됐다.

시장금리가 오르며 이자비용도 늘었다. 4대 카드사의 지난해 이자비용은 총 3조2352억원으로 전년 대비 4.8% 늘었다.

순이익 1위는 삼성카드(6459억원)다. 신한카드를 누르고 2년 연속 1위를 굳혔다. 다만 자체적으로는 이전 해의 6646억원보다 순이익이 2.8% 감소했다. 2위인 신한카드는 전년 대비 16.7% 감소한 4767억원 순이익을 냈다.

현대카드가 전년보다 10.7% 증가한 3503억원의 순이익을 내며 주요 카드사 중 유일하게 두 자릿수 증가율을 기록했다. KB국민카드의 순이익(3302억원) 전년 대비 감소했다.

개인 회원은 신한카드(1415만 1000명)가 여전히 1위지만, 삼성카드(1329만 2000명)와의 격차가 약 86만명으로 좁혀졌다.