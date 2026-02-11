창간 80주년 경향신문

용산구, 취약계층 LED 교체로 전기세 줄인다

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

용산구, 취약계층 LED 교체로 전기세 줄인다

입력 2026.02.11 15:17

  • 김은성 기자

용산구 제공.

용산구 제공.

서울 용산구가 오는 4월 30일까지 ‘취약계층 발광 다이오드(LED) 보급지원사업’에 참여할 100가구를 선착순으로 모집한다고 11일 밝혔다.

이번 지원은 취약계층의 주거비 경감과 에너지 절약을 위해 노후화한 형광등과 백열등을 고효율 LED 조명으로 무상 교체해 주는 사업이다.

고효율 LED 조명으로 교체하면 연간 전력 소비를 절반가량 줄일 수 있어 취약계층 가구의 에너지 비용 부담을 덜 수 있다고 구는 설명했다.

지원 대상은 생계·의료·주거·교육급여 등 수급권자와 차상위계층 가구다. 다만 기존에 설치된 조명이 일반 형광등이 아닌 경우나 준공연도가 5년이 지나지 않은 시설 등은 대상에서 제외된다.

신청을 희망하는 주민은 관할 동주민센터에 방문해 신청서 등 관련 서류를 작성해 제출하면 된다. 구는 선착순 모집 후 현장 실사를 통해 교체 대상을 최종 선정해 10월 말까지 교체 공사를 완료할 계획이다. 공사는 8월부터 순차적으로 진행한다.

박희영 용산구청장은 “에너지 요금의 경제적 부담을 덜어 취약계층 가구에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 에너지 효율 개선뿐 아니라 취약계층이 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

댓글