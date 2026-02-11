애경, 고강도 재무구조 개선 효과 가시화…“재도약 시동”

애경그룹이 고강도 재무구조 개선과 사업 포트폴리오 재편을 통해 재도약의 기반을 다지고 있다.

애경그룹 지주회사인 AK홀딩스는 자회사인 제주항공이 지난해 4분기 영업이익 186억원을 기록해 5분기 만에 흑자 전환했다고 11일 밝혔다.

제주항공은 고환율과 공급 과잉 등 악재 속에서도 저비용항공사(LCC) 중 유일하게 흑자를 달성했다. 올해 1월 수송객 수는 전년 동기 대비 33.5% 증가한 117만명으로, 여객 수요 회복세도 뚜렷하다. 차세대 항공기 도입 확대와 노후 기재 감축을 통한 연료비 절감이 실적 개선의 배경으로 꼽힌다.

유통 부문(에이케이플라자·마포애경타운)에서도 구조 개선 성과가 나타나고 있다. 백화점 운영 효율화와 비용 구조 개선을 통해 2025년 전년 대비 148억원의 이익을 개선하며 실적 반등을 이뤄냈다.

애경케미칼은 중장기 성장 동력 확보를 위해 사업 구조 전환과 신사업 기반 마련에 집중하고 있다. ‘슈퍼 섬유’라고 불리는 아라미드 섬유 핵심 원료인 테레프탈로일 클로라이드(TPC) 국산화 설비를 다음달 준공하고 연 1만5000t 규모의 양산에 돌입할 예정이다. 2차전지 음극재용 하드카본 사업 성과도 가시화되고 있다. 현재 고객사의 대규모 파일럿 테스트를 위해 전주 공장에 연산 1300t 규모의 설비를 증설 중이다. 향후에는 시장 수요에 맞춰 2만t 규모까지 단계적 확대를 추진한다는 계획이다.

애경그룹 관계자는 “주요 사업 부문이 강도 높은 체질 개선과 효율화를 통해 회복 국면에 진입했다”며 “재무 안정성을 확보한 만큼 테르메덴 등 비핵심 자산 매각을 통해 항공 시장 재편에 적극 대응하고, 케미칼 신사업 추진을 가속화할 것”이라고 말했다.