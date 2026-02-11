취업률 1위의 힘은 ‘청렴’···한국기술교육대, 총장·감사 공동선언

투명 행정·공정 의사결정 약속 공공기관 청렴노력도 평가 ‘최우수’

한국기술교육대가 대학 운영 전반에 대한 청렴 의지와 책임경영 실천 의지를 다졌다.

한국기술교육대는 11일 대학 본부에서 ‘감사와 총장이 함께하는 청렴실천 공동선언식’을 열고 투명하고 공정한 대학 운영을 약속했다. 이번 행사는 대학의 핵심 가치인 청렴과 신뢰를 재확인하고 구성원과의 공감대를 확산하기 위해 마련됐다.

이날 선언식에는 유길상 총장과 권통일 법인 감사가 함께 참여해 공동선언문을 발표했다. 두 사람은 투명한 행정 운영과 공정한 의사결정, 책임 있는 리더십 실천을 약속하며 이를 향후 대학 정책과 내부 운영 전반에 반영하겠다는 뜻을 밝혔다.

권통일 감사는 현재 한국산업인력공단 상임감사로, 지난해 10월부터 한국기술교육대 법인감사를 맡고 있다. 교육부 장관 정책보좌관과 동아대학교 국제전문대학원 겸임교수 등을 역임했다.

유길상 총장은 “역대 최고 입시 경쟁률과 졸업생 취업률 1위, ESG 경영 5대 영역 전 분야 ISO 인증 등 최근의 성과는 공정하고 투명한 업무 수행이 있었기에 가능했다”며 “원칙과 신뢰를 바탕으로 한 청렴 문화가 대학의 브랜드로 자리 잡도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한국기술교육대는 체계적인 청렴 정책과 활동 성과를 인정받아 지난달 ‘2025년도 고용노동부 산하 공공기관 청렴노력도 평가’에서 최우수기관으로 선정됐다. 정성·정량 평가 전반에서 고른 점수를 기록하며 청렴 정책 추진체계와 실적 모두에서 우수성을 인정받았다.