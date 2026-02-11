철도건널목에 차량 갇히면 기관사에게 정보 전송···인공지능 CCTV 도입

작년 사고 발생한 논산·보성 시범 운영 후 전국 국가건널목 543곳에 순차적 설치 무리한 진입 과태료 7만원 등 단속도 강화

철도건널목에서 발생하는 사고를 예방하기 위해 정부가 인공지능(AI) 기반형 폐쇄회로(CC)TV를 도입하고 관련 단속을 강화한다.

국토교통부는 ‘철도건널목 사고예방 종합대책’을 마련해 오는 3월부터 시행한다고 11일 밝혔다. 최근 5년간 사망자가 14명에 이르는 철도건널목 사고를 예방하기 위해 기존 사고 사례를 분석해 방지책을 내놓은 것이다.

우선 건널목 내부에 차량이나 보행자가 갇히면 즉시 감지해 접근 중인 열차 기관사에게 관련 정보를 전송하는 인공지능 기반 지능형 CCTV 시스템을 전국의 철도보호지구에 설치한다.

지난해 사고가 발생했던 충남 논산과 보성 지역에 1분기 내 시범 설치하고, 운영 결과를 바탕으로 전국의 국가건널목 543곳에 순차적으로 설치할 계획이다.

철도건널목 교통단속도 강화한다. 철도건널목에서 일시 정지하지 않는 차량이나 차단기가 작동하는데도 진입하면 6개월의 계도기간을 거친 후 도로교통법에 따른 범칙금(최대 7만원)을 부과할 방침이다.

국토부에 따르면 최근 5년간 철도건널목에서 발생한 36건의 사고로 14명이 숨지고 7명이 다쳤다. 이 가운데 27건이 운전자 부주의로 발생했다. 차단기가 내려오는데도 운전자가 무리하게 진입을 시도하다 사고가 발생한 것이다. 나머지 9건은 보행자 과실로 발생한 사고였다.

김태병 국토부 철도국장은 “철도건널목 사고는 아주 짧은 순간의 방심에서 시작된다”라며 “지능형 CCTV 시스템 도입과 단속 강화로 무리한 진입을 확실하게 줄이고 안심하고 건널 수 있는 환경을 만들기 위해 책임지고 관리해 나가겠다”라고 말했다.