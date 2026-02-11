자사주 소각하고 배당 올리고···유통업계, 잇따라 ‘주주환원 확대’

유통업계가 자사주 소각과 배당 확대 등 ‘주주 환원’ 정책을 잇달아 내놓고 있다. 이재명 정부 출범 이후 두 차례 상법 개정이 이뤄진 데다 자사주 소각 의무화를 골자로 한 3차 상법 개정안이 추진되면서 정부 정책 기조에 발맞추기 위한 행보로 풀이된다.

현대백화점그룹 지주회사인 현대지에프홀딩스와 중간 지주회사인 현대홈쇼핑은 11일 이사회를 열어 포괄적 주식 교환 계약 체결안을 의결했다고 공시했다. 현대홈쇼핑 주식 57.36%를 보유 중인 현대지에프홀딩스는 현대홈쇼핑 자사주 약 6.6%를 제외한 잔여 주식을 모두 취득할 예정이다. 신주를 발행해 현대홈쇼핑 주주에게 교부할 계획으로, 주식 교환 비율은 1 대 6.3571040이다. 현대홈쇼핑 1주당 현대지에프홀딩스 주식 6.3571040주를 교부하는 것이다.

현대지에프홀딩스는 약 530억원 규모인 현대홈쇼핑 자사주는 주식 교환 의결 시점에 즉시 소각하기로 했다. 주식 교환이 마무리되면 현대홈쇼핑은 현대지에프홀딩스의 100% 자회사가 되며, 상장 폐지 절차를 밟게 된다. 현대백화점그룹은 이번 결정으로 모회사와 자회사가 동시 상장된 이른바 ‘중복 상장’ 구조도 해소하게 된다.

현대백화점그룹은 현대백화점·홈쇼핑·그린푸드·한섬·리바트 등 그룹 계열사 10곳이 보유한 자사주도 전량 소각하기로 했다. 지난 10일 종가 기준으로 약 2100억원 규모로, 이렇게 되면 현대백화점그룹 13개 상장사 모두 자사주를 보유하지 않게 된다.

자사주 소각은 기업이 보유하고 있거나 매입을 통해 확보한 자사주를 없애 유통 주식 수를 줄이는 것을 뜻한다. 전체 주식 수가 줄면 기존 주식 가치가 상승하기 때문에 대표적인 주주 환원 정책으로 통한다. 현대백화점그룹 관계자는 “적극적인 주주 환원을 통해 주주와 함께 성장하는 기업이 되겠다는 강한 의지로 내린 결정”이라고 말했다.

이마트도 이날 ‘기업가치 제고 계획 이행 현황’을 공시했다. 이번 공시는 주당 최소 배당금을 기존 2000원에서 2500원으로 25% 올리고, 자사주 50% 이상을 소각하겠다고 했던 지난해 2월 계획이 차질없이 이행되고 있음을 알리기 위한 것이다. 해당 안건은 다음달 주주총회 승인을 거쳐 최종 확정된다.

이마트는 또 발행주식 중 2% 이상에 해당하는 자사주 소각을 목표로, 지난해 4월 28만주를 소각한 데 이어 올해도 28만주를 소각할 계획이다. 이마트 관계자는 “앞으로도 투자자 관계(IR) 활동을 강화해 시장과의 커뮤니케이션을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.