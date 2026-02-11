테슬라 임원·xAI 창업 멤버 줄퇴사···‘머스크 왕국’에 무슨 일이

라지 제가나탄 테슬라 부사장 사표 ‘그록’ xAI서도 고위 인력 잇단 이탈 테슬라 독일 공장 노동자와도 갈등

테슬라와 스페이스X를 이끄는 미국 기업가 일론 머스크 체제에서 최근 핵심 임원들의 이탈이 잇따르고 있다.

10일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 CNBC에 따르면 테슬라에서 10년 넘게 근무해 온 라지 제가나탄 부사장이 최근 회사를 떠났다.

제가나탄 부사장은 테슬라의 정보기술(IT)와 인공지능(AI) 인프라, 비즈니스 애플리케이션, 정보보안 등을 총괄해 온 인물로 재직 기간만 13년에 달한다. 2003년 설립된 테슬라 역사에서 절반 이상을 함께한 셈이다.

그는 링크드인에 “13년을 한 문장에 담기는 쉽지 않다”며 “테슬라에서의 여정은 끊임없는 진화의 과정이었다. 이런 멋진 기회를 준 테슬라에 감사한다”고 소회를 밝혔다.

구체적인 퇴사 배경은 공개되지 않았지만 최근 테슬라 임원진 이탈이 이어지면서 제가나탄 부사장의 업무 부담도 크게 늘었던 것으로 전해졌다. IT 전문가인 그는 지난해 7월 북미 판매 책임자였던 트로이 존스가 사직한 이후 판매·서비스 부문까지 총괄해왔다.

앞서 머스크의 최측근으로 알려졌던 북미·유럽 생산 운영 최고책임자 오미드 아프셔 부사장이 퇴사했고, 북미 인사책임자 제나 페루아, AI 최고책임자 밀란 코박 부사장, 배터리 부문 최고임원 비니트 메타, 소프트웨어 총괄 데이비드 라우 등도 잇따라 회사를 떠났다.

스페이스X에 인수된 인공지능 기업 xAI에서도 고위 인력 이탈이 이어지고 있다. xAI 공동 창업자인 우위화이(미국명 토니 우)는 이날 SNS 엑스를 통해 사임 사실을 밝혔다. 그는 머스크 CEO에게 “사명을 믿고 여정을 함께할 수 있어 감사했다”고 전했지만 최근 xAI를 둘러싼 각종 논란이 거취에 영향을 미쳤을 가능성도 제기된다.

실제로 xAI에서는 지난해 린다 야카리노 X CEO와 마이크 리베라토레 최고재무책임자(CFO), 로버트 킬 법무실장이 잇따라 퇴사했고, 크리스티안 세게디와 이고르 바부슈킨, 그레그 양 등 공동 창업자들도 회사를 떠나면서 내부 불화설이 불거진 바 있다.

머스크 CEO 역시 지난달 X에 “후회되는 이탈은 거의 없다”고 언급하며 불편한 심기를 드러냈다. 우위화이는 “AI로 무장한 소규모 팀이 세상을 바꾸고 가능성을 재정의할 수 있는 시대”라며 더 작은 조직에서 일하고 싶다는 뜻을 밝혔다.

이처럼 핵심 인력이 연이어 빠져나가는 가운데, 머스크는 공장 노동자들과의 갈등에도 직면해 있다. 이날 로이터 통신에 따르면 테슬라는 독일 베를린 공장에서 노사협의회를 진행하던 중 이를 노트북으로 녹음한 독일 금속산업노동조합 IG메탈 조합원을 고소했다.