국방부, ‘평양 무인기 작전’ 합참 작전본부장·‘계엄부사령관 임명’ 합참 차장 파면

본문 요약

국방부가 12·3 불법계엄을 앞두고 이른바 평양 무인기 작전을 실행하는데 관여한 의혹을 받는 이승오 전 합동참모본부 작전본부장과 계엄부사령관으로 임명됐던 정진팔 전 합참차장을 파면했다.

국방부는 이 전 본부장과 정 전 차장을 파면하고, 원천희 전 국방정보본부장은 정직 2개월 처분을 내린 것으로 알려졌다.

이 전 본부장은 2024년 10월 무렵 윤석열 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관의 지시로 평양 무인기 작전을 실행하는 데 관여한 의혹을 받는다.

국방부, ‘평양 무인기 작전’ 합참 작전본부장·‘계엄부사령관 임명’ 합참 차장 파면

입력 2026.02.11 16:22

  • 강연주 기자

윤석열 전 대통령, 김용현 전 국방부 장관, 이승오 합동참모본부 작전본부장, 김용대 드론사령관 . 경향신문 자료사진

국방부가 12·3 불법계엄을 앞두고 이른바 평양 무인기 작전을 실행하는데 관여한 의혹을 받는 이승오 전 합동참모본부 작전본부장(중장)과 계엄부사령관으로 임명됐던 정진팔 전 합참차장(중장)을 파면했다.

국방부는 11일 “내란 사건과 관련해 장성 3명에 대해 중징계 처분을 내렸다”고 밝혔다. 국방부는 이 전 본부장과 정 전 차장을 파면하고, 원천희 전 국방정보본부장(중장)은 정직 2개월 처분을 내린 것으로 알려졌다.

이 전 본부장은 2024년 10월 무렵 윤석열 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관의 지시로 평양 무인기 작전을 실행하는 데 관여한 의혹을 받는다. 윤 전 대통령 등은 계엄의 명분을 위해 북한 평양에 무인기를 보내 대남 공격을 유도했다는 혐의를 받는다.

정 전 차장은 계엄 선포 직후 계엄부사령관으로 임명돼 박안수 전 계엄사령관을 보좌했고, 원 전 본부장은 계엄 선포 전날 김용현 전 장관과 계엄을 논의했다는 의혹을 받는다.

이 전 본부장은 지난해 8월, 정 전 차장은 2024년 12월부터 직무배제됐고 원 전 본부장은 지난해 4월 인사에서 후임이 임명되면서 교체됐다.

이들과 함께 국방부 징계위에 회부됐던 김용대 전 드론작전사령관(소장)에 대한 징계 절차는 진행 중이다. 김 전 사령관도 평양 무인기 작전에 관여한 의혹을 받고 있다.

