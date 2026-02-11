창간 80주년 경향신문

경찰, ‘김경 PC 녹취 파일’ 관련 수사 본격 착수…녹취 등장인물 줄줄이 조사

경향신문

본문 요약

경찰이 강선우 무소속 의원과 김경 전 서울시의원의 '공천헌금 1억원' 혐의에 이어 김 전 시의원의 또다른 공천로비 의혹도 본격적으로 수사하기 시작했다.

경찰은 김 전 시의원이 최씨와 양 전 의장을 통해 현역 민주당 중진 A의원에게 로비를 시도하려한 정황이 담긴 녹취파일을 확보했다.

앞서 서울시의회가 지난달 경찰에 임의 제출한 PC엔 김 전 시의원이 2023년 10월 서울 강서구청장 재보궐 선거를 앞두고 구청장 출마를 위해 민주당 관계자들과 통화한 녹취 파일 120여개가 담긴 것으로 전해졌다.

경찰, '김경 PC 녹취 파일' 관련 수사 본격 착수…녹취 등장인물 줄줄이 조사

입력 2026.02.11 16:28

수정 2026.02.11 16:42

  • 박채연 기자

강선우 무소속 의원에게 공천헌금 1억원을 건넨 혐의를 받는 김경 전 서울시의원이 지난달 15일 2차 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 성동훈 기자

강선우 무소속 의원에게 공천헌금 1억원을 건넨 혐의를 받는 김경 전 서울시의원이 지난달 15일 2차 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 성동훈 기자

경찰이 강선우 무소속 의원과 김경 전 서울시의원의 ‘공천헌금 1억원’ 혐의에 이어 김 전 시의원의 또다른 공천로비 의혹도 본격적으로 수사하기 시작했다. 지난 10일 더불어민주당 중진 의원의 보좌관을 조사한 데 이어 11일에는 또 다른 민주당 보좌진과 당직자를 소환했다.

경향신문 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 낮 12시30분부터 민주당 민원정책실장을 지낸 최모씨를, 오후 1시30분부터는 양모 전 서울시의회 의장을 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다. 이들은 모두 정치자금법 위반 혐의를 받는다.

경찰은 김 전 시의원이 최씨와 양 전 의장을 통해 현역 민주당 중진 A의원에게 로비를 시도하려한 정황이 담긴 녹취파일을 확보했다. 앞서 서울시의회가 지난달 경찰에 임의 제출한 PC엔 김 전 시의원이 2023년 10월 서울 강서구청장 재보궐 선거를 앞두고 구청장 출마를 위해 민주당 관계자들과 통화한 녹취 파일 120여개가 담긴 것으로 전해졌다. 김 전 시의원은 당시 김성열 전 개혁신당 최고위원(당시 노웅래 민주당 의원 보좌진)과 통화하면서 “민주당 당직자 최씨가 A의원 아래에 있는 양 전 의장에게 돈을 줘야 한다고 했다”는 취지로 말한 것으로 전해졌다.

또 다른 녹취 파일엔 김 전 시의원이 최씨와 통화하며 “돈을 너무 많이 썼다, 아깝다”고 말한 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 경찰은 김 전 시의원이 공천 헌금을 전달했으나 결국 출마가 무산된 것에 대한 아쉬움을 드러낸 정황이라 의심하는 것으로 전해졌다. 당시 민주당은 재보궐선거 공천에서 현역 시의원을 배제했다.

앞서 김 전 시의원은 지난달 29일 경찰 조사에서 ‘양 전 의장에게 500여만원을 건넸지만 A의원에게 전달되진 않았다’는 취지로 진술한 것으로 파악됐다. 또 전달한 돈 역시 공천 대가는 아니라고 진술했다. 경찰은 최씨와 양 전 의장에 대한 조사를 마친 후 A의원도 소환할 지 검토할 것으로 보인다.

경찰은 전날에는 김 전 시의원이 또 다른 민주당 중진 B의원에게 자신의 최측근의 이름으로 ‘차명 후원’을 한 의혹과 관련해 B의원의 보좌관 C씨를 참고인으로 불러 조사했다. 김 전 시의원은 C씨와 통화하면서 “빈손으로 만나러 가긴 그렇다”며 “다른 사람 이름으로 후원하고 가겠다”는 취지로 말한 것으로 전해졌다. 이후 김 전 시의원은 B의원과 면담했고, 그 시기 B의원의 후원 계좌에 김 전 시의원의 후원회 회계 책임자 이름으로 500만원이 송금됐다.

서울중앙지검은 지난 9일 강 의원과 김 전 시의원에 대해 정치자금법·청탁금지법 위반, 배임수·증재 등 혐의로 사전 구속영장을 청구했다. 구속영장 청구서엔 ‘공천헌금 1억원 수수’ 관련 내용만 담겨있는 것으로 파악됐다. 김 전 시의원의 구속영장실질심사(구속 전 피의자심문)는 이르면 이번주 안에 열릴 것으로 보인다. 현역 의원인 강 의원은 먼저 국회 동의를 얻어야 구속영장실질심사를 열 수 있다.

