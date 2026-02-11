이 대통령, 정청래·장동혁 대표와 12일 회동…설 앞두고 협치 재시동

이재명 대통령이 오는 12일 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표를 청와대로 초청해 오찬을 겸한 회동을 한다. 청와대는 “의제에 제한을 두지 않는다”라고 밝혔다. 이 대통령이 설 명절을 앞두고 협치에 시동을 거는 것으로 풀이된다.

강훈식 대통령비서실장은 11일 청와대에서 브리핑을 열고 이 대통령과 여야 대표 오찬 회동 계획을 밝히면서 “이번 회동은 민생 회복과 국정 안정을 위한 초당적 협력 방안을 논의하기 위한 자리”라고 말했다. 특히 이 대통령과 장 대표는 지난해 9월8일 여야 지도부 회동 이후 157일 만에 만난다

강 실장은 “의제에 제한을 두지 않고 국정 전반에 대한 허심탄회한 의견 교환이 이루어질 예정”이라며 “이 대통령은 국민이 체감할 수 있는 실질적 변화를 만들어가기 위해 여당과 제1야당의 책임 있는 협력을 당부할 것으로 예상된다”고 말했다.

회동 의제로는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 재인상 언급과 관련한 대미투자특별법 처리, 광역단체 행정통합 특별법 등 국회 입법이 필요한 현안과 최근 이 대통령이 자주 언급하는 부동산 세제·등록임대주택 제도 개선 방향, 물가 안정 방안 등 정책 현안 등이 논의될 것으로 예상된다.

장 대표는 3대 특검(대장동 항소 포기·통일교 게이트·민주당 공천 뇌물) 도입 문제를 언급할 가능성도 있다.

강 실장은 “새해를 맞아 소통과 협력을 통해 국민께 희망을 드리는 출발점이 되기를 기대한다”면서 “청와대는 앞으로도 여야 지도부와 지속적인 소통을 통해 통합과 신뢰를 바탕으로 대한민국 대도약의 길을 국민과 함께 열어가겠다”고 했다.

이 대통령은 이번 회동을 통해 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명 철회 이후 소강 상태인 협치와 국민통합 행보에 다시 박차를 가할 것으로 예상된다. 국무회의 등을 통해 여러 차례 강조해 온 입법 속도를 높여달라는 주문도 할 것으로 보인다.

정 대표로서는 조국혁신당과의 합당 추진에 제동이 걸리면서 흔들린 여당 내 리더십을 재정비하는 기회가 될 수 있다. 장 대표에게도 릴레이 징계 사태 등으로 내홍을 겪고 있는 국민의힘과 야권 지지자들에게 제1야당 대표의 존재감을 각인시킬 수 있는 계기가 될 수 있다.

이 대통령이 영수회담을 요구해 온 장 대표와 단독 면담을 가질지도 관심이다. 지난해 9월 오찬 회동 때에는 여야 지도부 회동 말미에 이 대통령과 장 대표가 별도의 만남을 가진 바 있다.

강 실장은 단독 면담 가능성에 대해 “지금은 양당의 소통이 더 중요한 시점이라고 생각하고 있다”면서 “여야 대표의 말씀을 듣고, (오찬 회동이) 새로운 협치의 시작이 되기를 바란다” 말했다.

장 대표는 이날 전남 나주에서 현장 시찰을 마친 뒤 기자들과 만나 “무엇보다 민생 현안을 논의하는 게 중요한 시기이기 때문에 수락했다”면서 “관세 문제와 행정통합, 명절을 앞두고 물가·환율·부동산 문제 등 서민의 삶을 옥죄는 현안에 대해 허심탄회하게 의견을 교환하겠다”고 말했다. 장 대표는 “따로 비공개 영수회담 논의는 없다. 내일 진행 상황을 보겠다”면서 “오히려 비공개로는 저보다 이 대통령과 정 대표가 만나야 하는 때 아닌가”라고 했다.