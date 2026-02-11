창간 80주년 경향신문

네이버 최수연 대표 등 C레벨 6인, 7억원 규모 자사주 매수…"책임 경영 강화"

경향신문

최수연 최고경영자를 비롯한 네이버 C레벨 6명이 7억원 규모의 자사 주식을 매수했다.

최 CEO는 취임 이후 책임 경영을 위해 자사 주식을 지속적으로 매수하고 있다.

이번 매수를 포함해 최 CEO가 2021년 취임 이후 사들인 주식은 총 7억원 규모다.

네이버 최수연 대표 등 C레벨 6인, 7억원 규모 자사주 매수…“책임 경영 강화”

입력 2026.02.11 16:32

  • 최민지 기자

최수연 네이버 대표가 지난해 10월 경북 경주 예술의전당에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)'에서 주제발표 하고 있다. 이준헌 기자

최수연 네이버 대표가 지난해 10월 경북 경주 예술의전당에서 열린 ‘2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)’에서 주제발표 하고 있다. 이준헌 기자

최수연 최고경영자(CEO)를 비롯한 네이버 C레벨 6명이 7억원 규모의 자사 주식을 매수했다.

11일 공시에 따르면, 최 CEO는 지난 9일 2억원 규모(786주)의 네이버 주식을 매수했다. 김광현 최고 데이터·콘텐츠 책임자(CDO), 김범준 최고운영책임자(COO), 김희철 최고재무책임자(CFO), 유봉석 최고책임경영책임자(CRO), 황순배 최고인사책임자(CHRO) 등 5인도 같은 날 각각 약 1억원 상당의 주식(393~400주)을 사들였다. 이에 대해 네이버는 “책임 경영의 일환”이라고 설명했다.

최 CEO는 취임 이후 책임 경영을 위해 자사 주식을 지속적으로 매수하고 있다. 이번 매수를 포함해 최 CEO가 2021년 취임 이후 사들인 주식은 총 7억원 규모다. 주식 보상 수량까지 포함해 총 1만1874주를 보유하고 있다.

네이버는 최근 2025년 4분기 실적 발표 당시 3개년의 주주환원 정책을 발표했다. 향후 3년간 직전 2개년 평균 연결 잉여현금흐름(FCF)의 25~35%를 자사주 매입 후 소각 또는 현금 배당 방식으로 환원한다는 계획이다.

댓글