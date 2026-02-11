네이버 최수연 대표 등 C레벨 6인, 7억원 규모 자사주 매수…“책임 경영 강화”

최수연 최고경영자(CEO)를 비롯한 네이버 C레벨 6명이 7억원 규모의 자사 주식을 매수했다.

11일 공시에 따르면, 최 CEO는 지난 9일 2억원 규모(786주)의 네이버 주식을 매수했다. 김광현 최고 데이터·콘텐츠 책임자(CDO), 김범준 최고운영책임자(COO), 김희철 최고재무책임자(CFO), 유봉석 최고책임경영책임자(CRO), 황순배 최고인사책임자(CHRO) 등 5인도 같은 날 각각 약 1억원 상당의 주식(393~400주)을 사들였다. 이에 대해 네이버는 “책임 경영의 일환”이라고 설명했다.

최 CEO는 취임 이후 책임 경영을 위해 자사 주식을 지속적으로 매수하고 있다. 이번 매수를 포함해 최 CEO가 2021년 취임 이후 사들인 주식은 총 7억원 규모다. 주식 보상 수량까지 포함해 총 1만1874주를 보유하고 있다.

네이버는 최근 2025년 4분기 실적 발표 당시 3개년의 주주환원 정책을 발표했다. 향후 3년간 직전 2개년 평균 연결 잉여현금흐름(FCF)의 25~35%를 자사주 매입 후 소각 또는 현금 배당 방식으로 환원한다는 계획이다.