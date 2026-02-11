반도체보다 높은 수익률···유통·음식료·화장품 ‘내수주’의 반전

‘KRX필수소비재 지수’ 이달 8.5% 상승 코스피 2.49%↑, KRX반도체 2.73%↓ 내수 회복 기대감·‘저평가주’ 고르기 영향

반도체와 방산 등 대형주 강세에 가려 빛을 보지 못했던 내수주가 올해 들어 빠르게 반등하고 있다. 유통 등 주요 내수기업이 잇따라 호실적을 기록하고, ‘저평가’ 매력이 부각되고 있기 때문이다. 설 연휴를 앞두고 내수 회복 조짐에 증권가도 내수주 목표주가 ‘줄상향’에 나서는 등 시장의 기대가 커지고 있다.

11일 한국거래소 통계를 보면 주요 음식료·화장품·유통기업을 모은 ‘KRX필수소비재 지수’는 이달 들어 8.5% 상승했다. 반면 삼성전자·SK하이닉스를 포함한 KRX반도체는 오히려 2.73% 하락했고, 코스피는 2.49% 상승하는 데 그쳤다. 지난해 필수소비재 지수 상승률(27%)이 코스피 상승률(75.63%)의 36% 수준에 그친 것과 비교하면 상황이 반전된 것이다.

종목별로 보면 이달 8거래일 동안 CJ대한통운(40.37%), 이마트(40.22%)를 비롯해 현대홈쇼핑(24.83%), 아모레퍼시픽(17.44%), 오리온(10.64%) 등 주요 내수주가 두 자릿수 넘게 강세를 보였다.

이경민 대신증권 연구원은 “실적시즌이 진행되며 내수 회복이 가시화되고 탈 쿠팡 반사수혜 등 기대감도 반영되고 있다”고 말했다.

최근 해외사업이 호조를 보이고 국내발 매출도 늘어나는 흐름을 보이면서 CJ대한통운, BGF리테일, 에이피알 등은 잇따라 시장의 기대를 뛰어넘는 실적을 발표했다. 예상보다 부진한 실적에 주가가 부진한 방산주와는 반대인 셈이다.

특히, 당정이 대형마트 새벽배송을 허용하고, 설 연휴를 앞두고 내수 회복 기대감이 커진 것도 내수주에 긍정적으로 작용하고 있다. 내수주 중에서도 롯데쇼핑, 이마트 등 유통주 강세는 이같은 맥락에서다.

세계적으로 그동안 많이 오른 반도체·기술주가 변동성이 컸던 만큼 경기방어주이자 ‘저평가’인 내수주를 찾는 움직임이 커진 것도 영향을 주고 있다. 이달 미국 S&P500지수 중에서도 빅테크와 반도체가 포함된 IT업종은 0.37% 하락한 반면 필수소비재 업종은 4.47% 상승했다. 이달 외국인도 내수 업종에 대해 대거 순매수에 나서고 있다.

이철현 하나증권 연구원은 “AI버블과 수익화 우려가 향후 성장성보다 수익성에 집중하게 하면서 AI, 대형주, IT 등은 하락하거나 횡보 구간에 들어섰고 그간 소외됐던 소형주와 가치주로 주가 상승이 확산돼 가고 있다”고 말했다.

내수주가 기대 이상의 실적을 발표하면서 증권가는 신세계 등 내수 업종에 대한 목표주가 줄상향에 나서며 눈높이를 높이고 있다. 시장에선 설 연휴를 앞두고 ‘관망심리’가 큰 만큼 내수를 비롯한 순환매 장세가 계속될 것으로 보고 있다. 이성훈 키움증권 연구원은 “설 연휴를 앞두고 국내증시는 박스권 흐름을 이어 나가면서 실적 발표에 따른 종목 순환매 양상이 지속될 것으로 전망된다”고 말했다.