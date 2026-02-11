창간 80주년 경향신문

장동혁, 당 내홍 뒤로하고 대구·나주 방문…지방선거 체제 전환 안간힘

경향신문

본문 요약

장동혁 국민의힘 대표가 11일 대구와 전남 나주를 차례로 방문했다.

장 대표는 "미래산업은 단지 호남 지역발전 아니라 대한민국 경쟁력과 직결된 국가 프로젝트"라며 "국민의힘은 지금 광주전남이 선도하는 에너지전환과 미래산업을 국가발전 차원에서 적극 지원하겠다"고 했다.

이번 대구·나주 방문은 최근의 당 내홍 상황을 돌파하고 지방선거 준비 체제로 분위기를 전환하기 위한 것으로 풀이된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.


장동혁, 당 내홍 뒤로하고 대구·나주 방문…지방선거 체제 전환 안간힘

입력 2026.02.11 17:01

장동혁 국민의힘 대표가 11일 대구 서문시장을 방문해 국수를 먹고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 11일 대구와 전남 나주를 차례로 방문했다. 지방선거를 앞두고 민생 행보로 외연 확장에 집중하면서 최근 당 내홍 상황을 돌파하려는 것으로 풀이된다.

장 대표는 이날 오전 대구창조경제 혁신센터를 찾아 지역 스타트업 대표자들과 간담회를 했다. 장 대표는 “국민의힘은 청년 기업인이 맘껏 뛸 수 있도록 기회의 영토를 넓히는 데 최선 다하고 있다”며 “필요한 지원·정책이 있다면 뭐라도 가감 없이 말해달라”고 말했다.

장 대표는 대구 서문시장도 방문해 상인들과 간담회를 한 후 시장 내 분식점에서 점심을 먹으며 민생 행보를 이어갔다. 장 대표는 “명절이 코앞인데 뵙기 죄송하다”며 “경기는 살아나지 않고 물가만 계속 오르고 있어서 상인들 뵙기 너무 죄송하다”고 말했다. 이번 대구 방문에는 오는 6·3 지방선거에서 대구 시장 출마를 선언한 추경호·최은석 의원 등도 참석했다.

오후에는 전남 나주의 한국 에너지 공대를 방문했다. 장 대표는 “미래산업은 단지 호남 지역발전 아니라 대한민국 경쟁력과 직결된 국가 프로젝트”라며 “국민의힘은 지금 광주전남이 선도하는 에너지전환과 미래산업을 국가발전 차원에서 적극 지원하겠다”고 했다.

이번 대구·나주 방문은 최근의 당 내홍 상황을 돌파하고 지방선거 준비 체제로 분위기를 전환하기 위한 것으로 풀이된다. 국민의힘은 최근 한동훈 전 대표를 제명 처분하고 친한동훈계(친한계)인 김종혁 전 최고위원에게 탈당을 권유한 것에 이어 친한계 배현진 의원이 당 중앙윤리위원회에 회부되면서 당내 갈등이 심화했다.

윤리위는 배 의원에 대한 징계안을 심사 중이다. 배 의원은 지난달 30일 당 윤리위에 제소됐다. 제소 신청서에는 서울시당위원장인 배 의원이 서울시당 전체가 한 전 대표 제명에 반대하는 것처럼 인식되도록 여론 조작을 했다는 주장이 담긴 것으로 전해졌다.

댓글