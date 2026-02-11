‘충돌’ 김길리의 컨디션은?···13일 다시 쇼트트랙 메달 사냥, 스노보드 최가온도 대기 중

여자 500ｍ·남자 1000ｍ서 반등 노려 ‘클로이 김 대항마’ 최가온 금메달 도전

‘세계 최강’ 한국 쇼트트랙이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 시작과 함께 위기를 맞았다. 그러나 다시 금빛 질주를 향해 출발한다. 13일 대한민국이 ‘멀티 메달’에 도전한다.

쇼트트랙 대표팀은 지난 10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 혼성 계주 준결승에서 3위, 결승 진출에 실패했다. 레이스 중반 1위로 달리던 미국 커린 스토더드가 넘어졌고, 3위 자리에서 역전을 노리던 김길리가 코스에서 밀려난 스토더드를 피하지 못하고 충돌했다. 속도를 줄이지 못한 채 강하게 부딪히며 엉킨 김길리는 큰 충격을 받았다. 통증으로 다음 경기인 파이널B에 출전하지 못했다.

다행히 큰 부상은 피했다. 대표팀 관계자는 “김길리가 경기 직후 통증을 호소했으나 남은 경기를 치르는 데 큰 문제는 없는 상태”라고 전했다. 다만 훈련과 경기력에 영향이 있을 수 있다. 처음 올림픽에 나간 선수라 심리적인 회복도 중요하다.

쇼트트랙은 변수가 많은 종목이다. 금메달 경쟁을 위해서는 더 완벽한 레이스가 필요하다. 아쉽게 메달을 놓친 대표팀 분위기를 빠르게 추스르는 것도 중요한 과제가 됐다. 한국 쇼트트랙은 곧바로 13일 새벽 이어질 여자 500ｍ와 남자 1000ｍ에서 반등을 노린다.

여자 500ｍ에는 최민정, 김길리, 이소연이 출전한다. 단거리 종목인 여자 500ｍ는 한국 대표팀의 취약 종목이다. 올림픽에서 한 번도 금메달을 따지 못했다. 오히려 외신에서 한국 에이스로 주목하고 있는 김길리가 어느 정도 몸 상태를 회복하는지가 관건이다. 오랜 에이스 최민정의 어깨는 더 무거워졌다.

남자 1000ｍ는 전통적으로 한국의 강세 종목이다. 예선에서는 임종언, 황대헌, 신동민이 모두 준준결승에 올랐다. 처음으로 올림픽 무대를 밟은 차세대 에이스 임종언과 신동민이 신인답지 않은 경기력을 펼친 것은 기대 요소다. 현재 남자부에서 ‘세계 최강’으로 평가받는 윌리엄 단지누(캐나다)의 견제를 극복하는 게 관건이다.

13일 한국은 스노보드에서 또 하나의 메달을 기대한다. 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달 유력 후보로 기대 받는 최가온이 출격한다. 하프파이프는 기울어진 반원통형 슬로프에서 펼치는 공중 연기를 심판들이 채점해 순위를 정하는 경기로 예선을 통과한 상위 12명이 결선에서 경쟁한다.

이 종목 우승 후보는 앞선 두 대회에서 연속 금메달을 획득한 교포 선수 클로이 김(미국)이다. 최가온은 강력한 대항마로 지목된다. 최가온은 2025~2026시즌 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵에서 3승을 거둬 하프파이프 여자부 1위를 달리고 있다.