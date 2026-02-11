꿈의 무대 올림픽서 꺼내 보인 사랑···떠나간 가족·동료 추모한 선수들

11일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨 스케이팅 남자 싱글 쇼트 프로그램. 미국의 막심 나우모프(24)는 자신의 연기를 마친 뒤 키스 앤드 크라이존에서 작은 사진을 꺼내 들고는 카메라 앞에 섰다. 어린 시절 부모님과 함께 찍은 빛바랜 사진이었다.

전광판에 표시된 기술점수(TES) 47.77점, 예술점수(PCS) 37.88점, 합계 85.65점까지 확인한 그는 조용히 고개를 끄덕이며 하늘을 올려다봤다. AP통신은 “나우모프가 돌아가신 부모님을 기리는 마음으로 감동적이고 진심 어린 쇼트 프로그램을 선보이며 오랜 시간 함께 꿈꿔왔던 결실을 맺었다”며 감동적인 스토리를 전했다.

나우모프는 지난해 1월 미국 수도 워싱턴DC 인근에서 발생한 여객기와 군용 헬리콥터 충돌 사고로 부모를 잃었다. 당시 여객기엔 미국 피겨 유망주 대상 훈련 캠프 참가를 마치고 복귀하던 선수들과 코치 등이 탑승했고 이중엔 나우모프의 부모인 예브게니아 슈슈코바-바딤 나우모프 부부도 있었다. 부부는 1994년 세계피겨선수권대회 우승자로, 이후 피겨 지도자로 활동했다.

나우모프는 부모님의 영향을 받아 스케이트를 시작했다. 사진은 나우모프 3살 때 처음으로 빙판에 발을 디딘 모습을 기념해 부모님과 찍은 사진이었다. 나우모프는 “얼음판 위를 미끄러지고 발걸음을 내딛을 때마다 그들의 존재를 느낀다. 그들의 응원을 느낄 수 밖에 없었다”고 말했다.

이날 스토리를 완성한 건 나우모프의 경기력이었다. 나우모프는 그의 커리어 최고의 쇼트 프로그램을 선보였다는 찬사를 받았다. 퍼포먼스가 끝난 뒤 나우모프는 무릎을 꿇은 채로 하늘을 올려다보며 “우리가 해낸 일을 보세요”라고 조용히 말했다.

그날 비행기 사고 때 나우모프는 대회를 일찍 마무리하며 현장을 먼저 떠났다. 홀로 살아남은 나우모프는 몇 주간 침대에서 일어나지 않았다. 그러다가 부모님과 함께 품어왔던 올림픽 무대에 대한 열망으로 다시 스케이트 끈을 묶었다. 나우모프는 지난 1월 미국 선수권에서 3위로 올림픽 출전권을 따내 첫 올림픽 진출에 성공했다. 나우모프는 “이 사진을 심장 바로 뒤 크로스백 안에 늘 넣고 다닌다. 부모님은 지금까지 그랬듯 항상 내 가슴 속에 계실 것”이라고 말했다.

올림픽 출전의 꿈을 이룬 선수들은 최고의 순간, 세상을 떠난 가족과 동료를 떠올린다. 노르웨이의 요한올라브 보튼은 바이애슬론 남자 20㎞ 개인에서 1위로 결승선을 통과하며, 하늘을 향해 팔을 뻗는 세리머니를 펼쳤다.

지난해 12월 갑자기 세상을 떠난 노르웨이 바이애슬론 선수 시베르트 구토름 바켄을 향한 추모였다. 1998년생인 바켄은 이탈리아 라바체에서 훈련 중이던 지난해 12월 숙소에서 숨진 채 발견됐다. 노르웨이 선수들은 큰 충격과 슬픔 속에 이번 올림픽을 준비했다. 1999년생으로 바켄과 함께 땀을 흘려온 보튼은 처음으로 출전한 올림픽에서 금메달을 따내며 동료를 잊지 않았다.

보튼은 “마지막 바퀴에서는 마치 그(바켄)와 함께 뛰는 느낌이었다. 그가 이 경기를 보고 저의 모습을 자랑스러워했으면 좋겠다”고 말했다.

스켈레톤 종목에 출전한 우크라이나의 블라디슬라프 헤라스케비치는 지난 9일 훈련 때 러시아와 전쟁에서 희생된 우크라이나 스포츠 선수 24명의 이미지가 새겨진 추모 헬멧을 써 세계적인 관심을 받았다. 헤라스케비치는 이에 대해 “올림픽을 통해 전쟁에 대한 관심을 지속시키겠다는 약속을 지킨 것”이라고 밝혔다.

정치적 시위를 금지하는 올림픽에서 허용될리 없다. 국제올림픽위원회(IOC)는 곧바로 헤라스케비치에게 대회에서 헬멧 사용 불가를 통보했다. 대신 추모 완장은 착용할 수 있도록 다른 길을 열어줬다.

하지만 헤라스케비치는 11일 기자회견을 열고 “사망한 선수들의 희생이 있어 우리가 여기에서 하나의 팀으로 경쟁할 수 있었다. 나는 그들을 배신할 수 없다”며 연습과 실전에서도 헬멧을 쓰는 것을 강행하겠다는 뜻을 밝혔다. 라트비아의 이보 스테인베르그스 코치도 이날 기자회견에 동참하는 등 선수촌 내에서 지지의 목소리도 나온다.