SR 신임 대표이사에 정왕국 전 한국철도공사 부사장

정부가 고속철도 통합을 추진 중인 가운데 에스알 신임 대표이사에 정왕국 전 한국철도공사 부사장이 취임했다.

에스알은 정 대표이사가 공식 취임했다고 11일 밝혔다.

정 신임 대표이사는 1983년 철도청으로 공직에 입문해 코레일 기획조정실장, 경영혁신단장을 거쳐 2019년 6월부터 3년간 코레일 부사장과 사장 직무대행 등을 맡았다.

SR 신임 대표이사에 정왕국 전 한국철도공사 부사장

입력 2026.02.11 17:11

  • 최미랑 기자

정왕국 에스알 신임 대표이사가 11일 서울 강남구 에스알 본사에서 열린 취임식에서 직원들을 대상으로 취임사를 하고 있다.

정왕국 에스알 신임 대표이사가 11일 서울 강남구 에스알 본사에서 열린 취임식에서 직원들을 대상으로 취임사를 하고 있다.

정부가 고속철도 통합을 추진 중인 가운데 에스알(SR) 신임 대표이사에 정왕국 전 한국철도공사(코레일) 부사장이 취임했다.

에스알은 정 대표이사가 공식 취임했다고 11일 밝혔다.

정 신임 대표이사는 1983년 철도청으로 공직에 입문해 코레일 기획조정실장, 경영혁신단장을 거쳐 2019년 6월부터 3년간 코레일 부사장과 사장 직무대행 등을 맡았다. 퇴임 후에는 우송대 철도경영학과 교수로 교단에 섰다.

정부는 지난해 12월 코레일과 에스알을 통합하는 내용의 ‘고속철도 통합 로드맵’을 발표한 바 있다. 정 대표이사는 에스알 구성원의 대내외 갈등을 조율하고 통합 기관을 추진하는 과제를 안게 됐다.

정 이사는 이날 서울 강남구 에스알 본사에서 열린 취임식에서 “정부의 로드맵에 의한 통합 논의에만 매몰돼 우리가 해야 할 일을 놓치거나 일상의 업무를 소홀히 해서는 안 된다”라며 “특히 안전은 우리가 지켜야 할 최우선의 가치”라고 강조했다.

이날 취임식 후 첫 업무로 정 대표이사는 수서역과 승무·운전 교육·차량센터 현장을 찾아 열차 운행 상황을 점검하고 직원들을 격려했다.

