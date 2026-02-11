무릎 관절염 ‘SVF 치료’ 가장 많이 받은 연령대는









무릎 관절염으로 ‘자가지방유래 기질혈관분획’(SVF) 주사 치료를 받은 환자 중에서 50~60대가 가장 많은 비중을 차지했다는 분석 결과가 나왔다.

연세사랑병원이 11일 공개한 통계를 보면 2024~2025년 이 병원에서 무릎 SVF 치료를 받은 환자 1437명 중 56~65세 환자가 651명으로 가장 많은 것으로 집계됐다. 이어 66~75세 환자도 533명에 달해 두 연령층을 합하면 전체 환자의 82%를 차지하는 것으로 나타났다.

성별 분포를 보면 여성 환자는 911명(63.4%), 남성 환자는 526명(36.6%)으로 여성 환자가 남성보다 약 1.7배 많았다. 특히 56~65세 여성 환자는 422명, 66~75세 여성 환자는 360명으로 같은 연령대 남성 환자 수를 크게 웃돌았다.

퇴행성 관절염은 병기에 따라 초기·중기·말기로 구분되며, 방사선을 통해 분석한 ‘KL 그레이드’로는 1~4단계로 나뉜다. 이 중 KL 그레이드 2~3단계를 중기 무릎 관절염으로 분류하는데, 무릎 뼈에 골극이 있는 경우를 2기, 골극이 심하면서 관절 간격이 많이 좁아진 경우를 3기로 세분한다.

관련 연구에 따르면 중기 무릎 퇴행성 관절염 환자에게 SVF 주사 치료를 시행하면 2년 이상, 최대 5년까지 통증 완화가 관찰됐다는 보고가 나온 바 있다. 관절염 진행 속도가 완만해지는 경향이 나타나면서 이에 따라 인공관절 수술까지의 진행 시점도 늦출 수 있는 것으로 알려졌다. 그 원인으로는 SVF 치료를 통해 지방 조직에서 유래한 다양한 세포 성분이 함께 작용하면서 관절 내 염증 환경을 완화했을 가능성이 제시됐다.

고용곤 연세사랑병원 병원장은 “전체 SVF 치료 환자의 약 82%가 55세 이상으로, 치료 수요가 중·장년층에 뚜렷하게 집중돼 있음을 알 수 있다”며 “실제 임상에서도 말기 퇴행성 관절염으로 인한 인공관절 수술을 고려하기 전 단계에서 SVF 치료를 선택하는 환자가 늘어나고 있다”고 설명했다. 그는 이어 “무릎 관절염은 말기로 진행되기 전 연령과 성별, 증상 정도를 고려한 맞춤형 치료로 조기에 관리하는 것이 중요하다”고 덧붙였다.