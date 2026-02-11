창간 80주년 경향신문

배경훈 “쿠팡 ‘3000건만 저장’ 주장 신뢰 못해…미 주주 보호 위해 로비”

경향신문

본문 요약

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 11일 쿠팡 개인정보 유출 사태와 관련해 '3000개 계정 정보 저장'이라는 쿠팡 측 입장을 신뢰하기 어렵다며 항의하겠다는 뜻을 밝혔다.

배 부총리는 "쿠팡이 공격자가 3000건만 유출했다는 보고서를 제출했는데 풀본이 아니고 일부 보고서 내용을 받은 것뿐"이라며 "3367만건을 하드디스크에 저장할 수도 있고 클라우드에 할 수도 있는데 이런 부분에 대해 쿠팡이 명확히 이야기하고 있지 않다"고 말했다.

이어 "쿠팡에서 증거 자료로 제공한 저장장치를 포렌식한 결과 거기서는 오히려 유출과 관련된 증거 자료를 찾을 수 없었다"며 쿠팡 주장에 신뢰도가 떨어진다고 봤다.




배경훈 “쿠팡 ‘3000건만 저장’ 주장 신뢰 못해…미 주주 보호 위해 로비”

입력 2026.02.11 17:28

수정 2026.02.11 17:44

  • 노도현 기자

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 11일 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 쿠팡 개인정보 유출 사태와 관련해 ‘3000개 계정 정보 저장’이라는 쿠팡 측 입장을 신뢰하기 어렵다고 밝혔다.

배 부총리는 11일 국회 과학기술정보방송통신위원회가 연 과기정통부 업무보고에서 ‘쿠팡이 피해 규모를 축소했다’는 지적에 “저도 납득되지 않는다. 쿠팡코리아와 미국 본사에 항의할 계획”이라고 말했다.

쿠팡 침해사고 민관합동조사단은 전날 쿠팡 전 직원인 공격자가 고객 이름과 e메일 정보 3367만건을 유출했고, 이름·전화번호·주소 등이 담긴 배송지 목록 페이지를 1억4800만여회 조회했다는 조사 결과를 내놨다.

쿠팡 모회사인 쿠팡Inc는 이에 입장문을 내고 “지난해 중국 국적의 전 직원이 3300만개가 넘는 고객 계정 데이터에 부적절하게 접근했고 이중 3000개 계정 정보를 저장했다”며 기존 입장을 고수했다. 모든 디지털 포렌식 증거가 3000개 계정 정보를 저장했다가 모두 삭제했다는 공격자 진술과 일치한다는 주장이었다.

배 부총리는 “쿠팡이 공격자가 3000건만 유출(저장)했다는 보고서를 제출했는데 풀(전체)본이 아니고 일부 보고서 내용을 받은 것뿐”이라며 “3367만건을 하드디스크에 저장할 수도 있고 클라우드에 할 수도 있는데 이런 부분에 대해 쿠팡이 명확히 이야기하고 있지 않다”고 말했다.

이어 “쿠팡에서 증거 자료로 제공한 저장장치를 포렌식한 결과 거기서는 오히려 유출과 관련된 증거 자료를 찾을 수 없었다”며 쿠팡 주장에 신뢰도가 떨어진다고 봤다.

배 부총리는 전날 합동조사단이 발표하기 전 쿠팡 측에 조사 결과를 확인시켰다고 전했다. 그러면서 “쿠팡 본사에서는 좀 다른 내용을 이야기하는 것이고 쿠팡이 기업 이익과 자국(미국) 주주를 보호하기 위해 대응을 하고 있다. 여러 로비도 이뤄지고 있다고 생각한다”고 말했다.

배 부총리는 정부가 쿠팡에 차별적인 조치를 한 바가 있냐는 질의에는 “원칙대로 법과 원칙에 따라서 진행하고 있다”고 답했다. 미국 하원 법사위원회 등의 움직임을 고려해 전날 조사 결과를 발표한 것 아니냐는 질문에는 “최대한 빨리 발표하고자 했고 발표할 시점을 고려한 것은 아니다”고 말했다.

