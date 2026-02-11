창간 80주년 경향신문

국민성장펀드 투자 금융사, 손실시 임직원 면책…코스닥 ‘동전주’ 퇴출 방안 이번주 발표

경향신문

본문 요약

금융당국이 국민성장펀드 투자에 참여하는 민간 금융사들에는 손실에 대한 임직원 제재를 면제하겠다는 방침을 내놨다.

이억원 금융위원장은 11일 여수 상공회의소에서 '국민성장펀드·지방우대금융 지역 간담회'를 열고 이같이 밝혔다.

이 위원장은 금융사들의 국민성장펀드 참여를 독려하기 위해 정책목적 펀드에 대한 위험가중치를 기존 400%에서 100%로 낮추는 방향의 특례요건을 확정해 다음달 중 시행할 예정이라고 설명했다.

국민성장펀드 투자 금융사, 손실시 임직원 면책…코스닥 '동전주' 퇴출 방안 이번주 발표

입력 2026.02.11 17:46

  박용하 기자

지난해 12월11일 서울 여의도 산업은행에서 열린 국민성장펀드 출범식에서 박상진 한국산업은행 회장(왼쪽 다섯번째부터), 이억원 금융위원장과 박현주 미래에셋 회장, 서정진 셀트리온 회장 등이 기념 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스

금융당국이 국민성장펀드 투자에 참여하는 민간 금융사들에는 손실에 대한 임직원 제재를 면제하겠다는 방침을 내놨다. 부실한 ‘동전주’들의 상장폐지 요건을 신설하는 내용이 담긴 코스닥 시장 개선 방안은 이번주 발표할 예정이다.

이억원 금융위원장은 11일 여수 상공회의소에서 ‘국민성장펀드·지방우대금융 지역 간담회’를 열고 이같이 밝혔다.

이 위원장은 금융사들의 국민성장펀드 참여를 독려하기 위해 정책목적 펀드에 대한 위험가중치를 기존 400%에서 100%로 낮추는 방향의 특례요건을 확정해 다음달 중 시행할 예정이라고 설명했다. 금융권의 국민성장펀드 투자에 대한 규제를 완화해 보다 적극적인 투자를 유도하겠다는 취지다.

국민성장펀드와 함께 투자에 참여한 민간 금융사에 대해서는 고의·중과실을 제외하고 손실에 대한 임직원 제재를 면제하겠다는 방침도 밝혔다. 많은 첨단산업 프로젝트가 고위험·장기·대규모 자금이 필요한 특성상, 부실 발생이나 제재에 대한 부담이 있으면 투자에 소극적으로 임하기 쉽다는 이유다. 이 방안도 필요한 절차를 거쳐 다음달 중 시행할 예정이다.

이 위원장은 “코스닥 시장의 전면적인 개선을 추진 중”이라며 이번주 세부 방안을 발표하겠다고도 예고했다. 구체적으로는 부실기업을 신속히 퇴출하기 위해 상장 유지에 필요한 최소 시가총액 기준을 조기에 높이고, 부실한 ‘동전주’(주가 1000원 미만 종목)의 상장폐지를 위해 필요한 요건들을 신설하는 방안이 거론된다. 그는 “거래소 시뮬레이션 결과 당초 (퇴출을) 예상했던 50개보다 100여개가 늘어난 약 150개사가 올해 상장폐지 대상이 될 것으로 추산된다”고 말했다.

이 위원장은 이날 기아자동차의 미래차 생산공장인 ‘기아오토랜드’ 광주1공장도 방문했다. 그는 중소 협력사들을 위한 상생금융 프로그램을 모범사례로 언급하며 첨단산업 투자를 적극 지원하겠다는 의지를 보였다. 광양 소재 이차전지소재 기업 ‘포스코퓨처엠’도 방문했다. 그는 전고체 배터리 소재 개발 및 차세대 양극재 기술 등을 언급하며 “국민성장펀드의 지원이 뒷받침된다면 국가 산업 전략의 핵심축으로 기능할 수 있을 것”이라고 말했다.

이 위원장은 지역 행보는 1박2일 일정으로 진행된다. 그는 12일에는 충북·충남 지역에 소재한 바이오·반도체 기업을 각각 방문해 기업들과 간담회를 연다. 천안에서는 충청권 지방정부·지역기업 등을 대상으로 간담회를 개최할 예정이다.

댓글