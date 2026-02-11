이란 대통령, ‘최소 6900명 사망’ 반정부시위 유혈 진압에 첫 사과

마수드 페제시키안 이란 대통령이 반정부시위 유혈 진압에 관해 처음으로 사과했다.

11일(현지시간) 국영 IRIB방송, 메흐르 통신 등에 따르면 페제시키안 대통령은 테헤란에서 열린 이슬람혁명 기념행사에서 “1월 8∼9일 발생한 불행한 사건은 우리나라에 큰 슬픔을 안겼다”며 “국민 앞에 부끄러움을 느낀다”고 밝혔다.

이어 “이 사태로 피해를 본 모든 사람을 섬겨야 한다”며 “경찰, 혁명수비대, 바시즈민병대의 순교자들, 그리고 고의든 아니든 속아서 해서는 안 될 행동을 한 모든 이들”이라고 언급했다.

페제시키안 대통령은 “우리는 국민과 대립하려는 것이 아니다”라며 “국민의 목소리에 귀 기울일 준비가 돼 있다”고 말했다.

또 반정부시위를 촉발한 경제난과 관련해서도 “대통령으로서 모든 부족한 점과 허물을 국민에게 사과한다”며 “정부는 모든 문제를 해결하기 위해 진지하게 노력을 기울이고 있다”고 강조했다.

이란 당국은 작년 12월 28일 시작된 경제난 항의 시위가 확산하며 이슬람 신정일치 정권을 향한 퇴진 요구까지 높아지자 지난달 8일 인터넷·통신을 전면 차단하고 강도 높은 진압에 나섰다.

미국 기반 인권운동가통신(HRANA)은 전날까지 6984명이 숨진 것으로 파악됐으며 추가로 1만1730명의 사망 사례를 확인하고 있다고 밝혔다. 2만명 이상이 사망했다는 관측도 제기된다.

페제시키안 대통령은 “우리는 핵무기를 추구하지 않으며, 검증에 응할 준비가 됐다”며 “지역(중동) 국가들과 평화와 안정을 위해 대화하고 있다”고 하는 등 미국과 협상을 계속하겠다는 신호도 내비쳤다. 다만 “미국과 유럽의 과격한 요구에 굴복하지 않겠다”고도 강조했다.

지난 6일 트럼프 대통령의 중동특사 스티브 윗코프와 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이란 수도 무스카트에서 핵 협상을 재개했다. 트럼프 대통령은 전날 미 온라인 매체 액시오스와 인터뷰에서 “이란과 핵 협상이 결렬되면 중동 지역에 항공모함을 추가 배치할 수 있다”며 위협 수위를 높였다.