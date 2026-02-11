지방선거를 앞두고 정치권과 시민사회의 시계가 바삐 돌아가고 있다. 언젠가부터 선거철에 늘 회자되는 이름이 다름 아닌 청년이다. 선거 기간이면 ‘청년’ ‘세대’와 같은 단어들이 평소보다 유의미하게 더 많이 신문지면에 등장한다.



청년에 관한 관심은 이들이 스윙보터라는 사실로부터 출발한다. 사회통합실태조사에서 지지정당이 있다고 답한 20대 연령층의 비중은 2014년 기준 20.9%로 이미 낮았으나, 2024년 13.8%까지 떨어져 정치적 이탈이 가속화되고 있는 것으로 보인다. 그러나 이와는 반대로 청년층의 투표율은 지난 15년 정도 사이에 꾸준히 증가하는 추세에 있다. 투표장에는 나올 것이지만 마음을 완전히 굳히지 않은 유권자들이 집중되어 있으니, 청년은 분명 노려볼 만한 전장인 것이다.



구애의 대상을 정했으니 이제 문제는 전략이다. 그런데 청년 유권자를 공략하는 방법은 일종의 구태를 형식적으로 반복하는 데 그치고 있다. 목소리를 듣겠다며 청년들을 동원해 정치인의 장광연설 이후 짧은 Q&A를 마치고 다 함께 손하트를 하며 찍는 단체사진, 중앙당이나 지역 차원에서 이루어지는 청년 인재영입과 하향식 공천 및 그 과정에서 불거지는 소란, 청년에게 이것도 저것도 다 해주겠다는 대중영합주의 느낌의 청년정책 패키지. 올해 선거에서도 반복될 것으로 여겨지는 매우 익숙한 한국 정치의 모습이다.



그러나 나는 이러한 방법이 표심 잡기에 효과적인지에 대해 크게 회의적이다. 청년을 동원하는 행사는 젊은 정치 지망생들에게만 닿을 뿐, 그렇지 않은 청년 시민들이 참여해보면 보통 정당 정치에 대한 회의감으로 이어지기 일쑤다. 젊은 정치인을 통해 젊은 유권자들로부터 동질감에 기초한 지지를 끌어내려 하는 것이지만, 청년도 다른 유권자들과 마찬가지로 연령 하나만 보고 투표 선택을 하지는 않는다. 청년을 대상으로 한 복지 공약 역시 마찬가지다. 유권자들은 대한민국 그리고 자신이 살고 있는 지역이라는 공동체의 미래를 생각하는 존재다. 그렇기에 나에게 뭘 해주는지가 1차적인 결정의 근거는 아니다. 청년은 청년정책에 반응할 것이라고 단순히 생각하기 쉽지만, 그건 애초에 19~39세의 유권자가 ‘청년’이라는 말에 엄청난 일체감을 갖고 있어야만 가능한 것이다.



그 효과가 매우 불확실함에도 마치 쇼처럼 청년 시리즈가 반복되는 까닭은, 우리 사회가 전반적으로 ‘청년’이라는 말의 덫에 매여 있기 때문이다. 최근 젊은 유권자들에게 큰 지지를 얻었다고 회자되는 외국 정치인들의 사례를 떠올려보자. 일본의 1961년생 다카이치 총리, 그리고 미국 뉴욕의 1991년생 맘다니 시장, 두 사람은 정치적 입장과 나이에서 모두 정반대지만 공통적으로 임기 시작 단계인 현재 젊은층으로부터 큰 지지를 받고 있다.



또 하나의 공통점이 있다면, 이들의 인기가 이들이 청년을 자주 언급하거나 강조함으로써 얻어진 것이 전혀 아니라는 점이다. 다카이치는 심지어 ‘워라밸’과 같이 보통은 젊은이들이 선호한다고 여겨질 법한 개념을 직접 공격하고 있다. 맘다니 또한 청년을 특정해서 공약을 내놓기보다는 많은 시민들의 삶에 와닿을 수 있는 정책적 비전을 내놓았다. 선거철에 공보물, 유세 캠페인 등을 통해 반짝 유권자를 만나는 것이 아니라, 오랫동안 조직과 네트워크를 다져왔다는 점도 참고할 만하다.



최근 선거를 앞두고 청년정책을 좀 고안해줬으면 좋겠다는, 공식적이지는 않은 제안을 몇 차례 들었다. 나뿐만 아니라 많은 청년 시민사회 활동가나 연구자들에게 닿고 있는 말일 것이다. 나는 늘 되묻는다. 필요한 것은 청년의 지지인가요? 청년정책의 내실화인가요? 이 둘이 다르다는 것을 구분하는 데서부터 청년이라는 단어가 꼬아놓아버린 현재의 상황을 풀어나갈 수 있다고 보기 때문이다.