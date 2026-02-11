“출근하는 것도 힘든데, 주식까지 공부해야 하나요”라는 문구를 보았다. 출근길의 바로 옆 차로 버스에 붙은 광고였다. 주가가 크게 오르는 사이 주식 계좌 하나 없는 나만 벼락을 맞은 기분, 인공지능(AI) 시대 생산성이 이삼백 프로씩 오른다는데 나만 별다르지 않은 삶을 사는 기분. 그러니 뭐라도 시작은 해야겠어서 유튜브와 교육 플랫폼과 책을 접한다. 하지만 우리는 이미 하루 종일 너무 열심히 일했다. 에너지가 부족해 머릿속에 무얼 넣을 틈이 없다.



우리는 언제까지 공부해야 할까. “이제 겨우 사십 몇년 살았는데, 주산부터 AI까지 배워야 하는 인생은 너무 버겁다”는 누군가의 자조처럼, 우리는 빠르게 변화하는 세상에 적응하느라, 뒤처지면 안 된다는 공포에 맞서느라 애쓰고 있다. 그렇게 겨우 원하는 대학에 들어가고 졸업해 일자리를 찾았지만, 이후 연봉의 인상 폭은 턱없이 작다. 일하며 기르는 능력에 대해선 제대로 보상받고 있지 못하는 듯하다.



공부의 방향과 효용을 둘러싸고 다들 갈피를 못 잡고 있는 것도 사실이다. 학점 잘 모으고 방학마다 공모전까지 촘촘히 하며 성과를 보태놓은 자신의 역사가, 좀처럼 취업 전선으로 이어지지 못하는 상황은 당장의 이십대가 경험하고 있는 현실이다. 취업의 어려움은 세대를 거듭해 온 내러티브지만, 이번에는 기술에 의한 대체라는 큰 벽이 서 있다. 어떤 직업군이 어떠한 필요로 존속할지 알 수 없는 혼돈의 시기다. 그러니, 타격감이 이전 세대와는 다를 수 있다.



현직에 있는 이들도 마찬가지다. 열심히 AI를 배우는데, 이것이 미래의 적을 만드는 것인지 나의 도구를 키우는 것인지 도통 알 수가 없다. 심지어 지금 배우는 프롬프트 기술이 내년에도 효용이 있을지 모르겠다. 누구도 답을 알지 못한다. 시대가 강조하는 대로 조금이라도 주도적으로 살아보려는 각각의 고군분투에, 상처가 덧대진다.



일의 미래에 대해서든, 공부의 현재를 다루든, 우리는 우리 사회가 지닌 특수한 감수성 안에서 이 현상을 살펴볼 필요가 있다. 조바심이 나는 그 마음들과, 체력적으로나 현실적으로 버겁게 돌아가는 현실들이 맞부딪히는 상황을 종합적으로 이해해야 한다. 그저 재교육 프로그램, AI 리터러시 훈련 과정만 흩뿌리는 것은 효용이 낮을 수밖에 없다. 배우는 것 자체도 벅차고, 배운 뒤에도 오래 써 먹을 기술이라는 믿음이 없다. 개인들에게는 지금 내가 가진 역량을 더 돋보이게 만들어줄, 그래서 훅 떨어진 자존감을 실질적으로 올려줄 무언가가 필요하다. 그걸 레버리지하는 기술이나 훈련이 AI일 수도 있고, 아니면 마케팅 강의일 수도 있다.



그러니 일단 해야 할 건, 다시금 내가 가진 능력을 뾰족하게 정의 내리는 것이 아닐까 싶다. 꼭 일터의 역량만이 능력이라 하진 말자. 친구들 사이에서 이야기를 주도하는 능력, 상대의 미묘하게 바뀐 스타일을 가장 먼저 알아차리는 능력, 어느 만화 속 등장인물의 에피소드에 푹 빠져 살 수 있는 능력, 페트병에 입 안 대고 한 방울의 흘림 없이 물을 마시는 능력 등 일상 속 개인기에도 기회가 있을 수 있다. 이번 설에는 우리 시간을 좀 가지고 서로의 능력을 찾아주는 게 어떨까. 그러고는 우리, 자부심을 가지자고 한마디씩 나누는 건 어떨까. 예전에 직접 경험해 봤는데, 효과가 상당히 좋았다.